Гладков: в Белгородской области при ночном обстреле погибла мирная жительница

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Губернатор Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале, что тело мирной жительницы было обнаружено во время обхода в Белгородском районе в селе Беловское.
Уточняется, что женщина погибла в результате прямого попадания в дом. Гладков выразил глубокие соболезнования родным погибшей.
Он также добавил, что вся необходимая помощь будет оказана семье женщины.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Он также добавил, что вся необходимая помощь будет оказана семье женщины.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова