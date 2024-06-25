Гладков: в Белгородской области при ночном обстреле погибла мирная жительница

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет оценил план руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова* «отрезать» полуостров от снабжения. Он призвал Незалежную помнить поговорку: «Будешь других пугать, как бы самому не пришлось убегать».