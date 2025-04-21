Гладков: в Белгородской области за 3,5 года погибло свыше 20 детей от ударов ВСУ

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что за три с половиной года в регионе от действий ВСУ погибло свыше 20 детей. Об этом градоначальник пишет в своем telegram-канале.
«Белгородская область как прифронтовой регион проходит сложнейшие испытания. Враг обстреливает города и села из всевозможного вида оружия, сбрасывает мины с дронов. К сожалению, от этих преступлений страдают мирные жители. Много бед и горя. За три с половиной года из-за атак врага погибло 23 ребенка», — сообщает Гладков.
К тому же за это время 167 детей получили повреждения. На фоне этого Гладков отметил, что прошло первое заседание в фонде помощи детям, которые пострадали в результате украинских обстрелов. Поддержка будет оказана каждому в возрасте до 21 года. Фонд предоставит пострадавшим возможность посещать санатории и получать необходимые медикаменты.
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