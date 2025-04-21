«Получили по соплям»: ВСУ не стали соблюдать пасхальное перемирие, предложенное РФ

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Украинская сторона продолжала обстрелы российских территорий во время объявленного Россией пасхального перемирия, кроме того, ВСУ пытались вторгнуться в Белгородскую область. Об этом заявил полковник, военный эксперт Михаил Тимошенко.
«Зеленский получил сутки с лишним на ротацию войск, подвоз боеприпасов и вооружения. Явно ему не куличи подвезли. Также противник попытался влезть в Белгородскую область, и они получили по соплям. В общем, всё, что делать не нужно было, если он хочет мира, он сделал», — заявил Тимошенко в беседе с Life.ru.
По его словам, ни Зеленский, ни руководства стран Запада не хотят мира. Тимошенко также отметил, что пасхальное перемирие, предложенное Россией, было проигнорировано.
Напомним, 19 апреля президент России Владимир Путин в ходе общения с главой Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым объявил о пасхальном перемирии. При этом глава государства призвал российские войска быть готовыми к возможному отражению атак со стороны ВСУ, но самим полностью остановить удары.
Перемирие вступило в силу в 18:00 19 апреля.
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Элина Позднякова