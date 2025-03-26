Гладков: в Белогородском районе ранен мирный житель из-за атаки украинского БПЛА

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В Белгородском районе пострадал один мирный житель в результате атаки украинского беспилотника. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Поселок Политотдельский Белгородского района атакован беспилотником ВСУ. Ранен мирный житель», — пишет глава региона в своем telegram-канале.
Сейчас пострадавший находится по пути в больницу. У него зафиксирована минно-взрывная травма и осколочное ранение головы. К тому же из-за прилета БПЛА были выбиты стекла в некоторых квартирах жилого дома, социальном объекте и надворной постройке. Обход территорий произойдет в светлое врем суток.
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Иван Мусатов