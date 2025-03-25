Офицер ВС РФ: бойцам «Севера» удалось отразить контратаку ВСУ в Курской области

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Бойцам 22-го мотострелкового полка группировки войск «Север» удалось отразить контратаку украинской армии в Курской области. Этим поделился офицер ВС РФ.
«Подразделение ВСУ на отдельном участке фронта в Курской области попыталось контратаковать, однако, благодаря оперативным действиям российской разведки, действия врага были встречены точным огнем РСЗО БМ-21 "Град" 22 мотострелкового полка ВС России», — рассказал офицер РИА Новости.
Ударом реактивной артиллерии удалось ликвидировать свыше 10 солдат противника. Контратака после этого была полностью сорвана.
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Иван Мусатов