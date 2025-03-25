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Офицер ВС РФ: бойцам «Севера» удалось отразить контратаку ВСУ в Курской области

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Бойцам 22-го мотострелкового полка группировки войск «Север» удалось отразить контратаку украинской армии в Курской области. Этим поделился офицер ВС РФ.
«Подразделение ВСУ на отдельном участке фронта в Курской области попыталось контратаковать, однако, благодаря оперативным действиям российской разведки, действия врага были встречены точным огнем РСЗО БМ-21 "Град" 22 мотострелкового полка ВС России», — рассказал офицер РИА Новости.

Ударом реактивной артиллерии удалось ликвидировать свыше 10 солдат противника. Контратака после этого была полностью сорвана.

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В реабилитационном центре «Ясенки» завершили строительство бассейна
25 марта 2025, 22:21

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В реабилитационном центре «Ясенки» завершили строительства корпуса бассейна. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.
«В здании центра социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки» после реконструкции всё готово к открытию. Строительные работы на объекте завершены», – говорится в сообщении.
В центре расположены основная чаша с дорожками по 25 м, отдельная чаша с подъёмником, акватренажёры, вспомогательные и административные помещения, тренерская, комнаты медпомощи и помещения водоподготовки. Лечебный корпус с бассейном соединил тёплый переход.

Ранее сообщалось, что в «Ясенках» с февраля 2023 года бесплатно принимают вернувшихся со спецоперации. В центре работают специально разработанные программы адаптации.

Построить бассейн для восстановления здоровья губернатора Московской области Андрея Воробьёва попросили сами участники СВО.

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Убитый в Курской области боевик ВСУ вел стримы и выполнял задания за деньги
25 марта 2025, 19:04

Фото:: iStock/Vladislav Stepanov

У одного из погибших в Курской области боевиков ВСУ на телефоне обнаружили видеозаписи выполнения различных заданий от жителей Украины. Об этом пишет «Укропский фреш».
«В галерее боевика было множество роликов, где он танцевал, пел, прыгал на месте, писал на себе надписи и даже специально разбивал личные вещи в гражданских домах. Проверив карту боевика, российские военнослужащие обнаружили множественные переводы от разных людей», — говорится в сообщении.

Оказалось, что украинец вел стримы в TikTok, выполняя различные задания от подписчиков за 10-50 гривен.

Отмечается, что остальные видеозаписи с телефона уничтоженного боевика будут рассматриваться в качестве доказательств преступлений ВСУ на курской земле. Предполагается, что там могут быть видео зверств, выполненных по заказу жителей Украины.

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Стало известно о планах по ротации бойцов СВО
Путин: Вопрос ротации на фронте стоит остро, российские власти о нем не забывают
25 марта 2025, 18:27

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Минобороны РФ изучает вопрос о ротации военнослужащих, которые первыми ушли на фронт. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках заседания Совета по культуре и искусству.
«Министерство обороны над этим думает. Конечно, этот вопрос стоит остро. Безусловно, его не забываем. Но исходить будем из реалий, которые складываются на линии боевого соприкосновения», — отметил Путин.

По словам российского лидера, многие мобилизованные уже превратились в настоящих военных и качественно выполняют задачи спецоперации наравне со своими боевыми товарищами из профессиональных воинских соединений.

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#военные
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#всу
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#переговоры
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США и Украина договорились не применять силу против судов в Черном море
25 марта 2025, 18:03

Фото: iStock/sb2010

США и Украина на переговорах в Эр-Рияде договорились не применять силу против коммерческих судов в Черном море. Об этом говорится в заявлении Белого дома.
«Вашингтон и Киев договорились разработать механизм запрета ударов по объектам российской и украинской энергоинфраструктуры», —сообщает Белый дом.
При этом США и РФ смогли договориться об обеспечении безопасного судоходства и исключении применения силы в Черном море.

Также отмечается, что США помогут восстановить доступ России к мировому рынку для экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений.

Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что итоги переговоров России и США в Эр-Рияде не опубликуют. Однако глава МИД РФ Сергей Лавров все же раскрыл некоторые детали. По его словам, на российско-американской встрече обсуждались вопросы безопасного судоходства в Черном море.

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В Курской области ВСУ используют дроны «Баба Яга» для разбрасывания мин типа «лепесток»
В Курской области ВСУ сбрасывают мины типа «лепесток» с дронов «Баба Яга»
25 марта 2025, 17:59

Фото: istockphoto/SimoneN

Военнослужащие ВСУ начали активно использовать в Курской области мины типа «лепесток», часто для маскировки обклеивая их травой. Доставляются и разбрасываются они, чаще всего ночью, при помощи тяжёлых гексакоптеров «Баба Яга».
Об этом корреспонденту РИА Новости рассказали бойцы подразделения, входящего в российскую группировку войск «Север». По их словам, эти мины противник использует массово и повсеместно.

«Враг использует новый тип противопехотных мин. С БПЛА типа «Баба-Яга», как правило, ночью сбрасывают эти обклеенные травой «лепестки». Один тяжёлый дрон несёт два контейнера, в каждом — по 40 мин», — сообщили российские военные.

Правительство Курской области с 15 марта ввело запрет на посещение гражданскими лицами потенциально опасных мест в приграничных районах, которые ещё не обследованы сапёрами, включая населённые пункты, земли сельскохозяйственного назначения и лесные массивы.

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