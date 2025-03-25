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Убитый в Курской области боец ВСУ вел стримы и выполнял задания за деньги

Фото:: iStock/Vladislav Stepanov

Фото:: iStock/Vladislav Stepanov

У одного из погибших в Курской области боевиков ВСУ на телефоне обнаружили видеозаписи выполнения различных заданий от жителей Украины. Об этом пишет «Укропский фреш».
«В галерее боевика было множество роликов, где он танцевал, пел, прыгал на месте, писал на себе надписи и даже специально разбивал личные вещи в гражданских домах. Проверив карту боевика, российские военнослужащие обнаружили множественные переводы от разных людей», — говорится в сообщении.

Оказалось, что украинец вел стримы в TikTok, выполняя различные задания от подписчиков за 10-50 гривен.

Отмечается, что остальные видеозаписи с телефона уничтоженного боевика будут рассматриваться в качестве доказательств преступлений ВСУ на курской земле. Предполагается, что там могут быть видео зверств, выполненных по заказу жителей Украины.

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Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Минобороны РФ изучает вопрос о ротации военнослужащих, которые первыми ушли на фронт. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках заседания Совета по культуре и искусству.
«Министерство обороны над этим думает. Конечно, этот вопрос стоит остро. Безусловно, его не забываем. Но исходить будем из реалий, которые складываются на линии боевого соприкосновения», — отметил Путин.

По словам российского лидера, многие мобилизованные уже превратились в настоящих военных и качественно выполняют задачи спецоперации наравне со своими боевыми товарищами из профессиональных воинских соединений.

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25 марта 2025, 18:03

Фото: iStock/sb2010

США и Украина на переговорах в Эр-Рияде договорились не применять силу против коммерческих судов в Черном море. Об этом говорится в заявлении Белого дома.
«Вашингтон и Киев договорились разработать механизм запрета ударов по объектам российской и украинской энергоинфраструктуры», —сообщает Белый дом.
При этом США и РФ смогли договориться об обеспечении безопасного судоходства и исключении применения силы в Черном море.

Также отмечается, что США помогут восстановить доступ России к мировому рынку для экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений.

Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что итоги переговоров России и США в Эр-Рияде не опубликуют. Однако глава МИД РФ Сергей Лавров все же раскрыл некоторые детали. По его словам, на российско-американской встрече обсуждались вопросы безопасного судоходства в Черном море.

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В Курской области ВСУ используют дроны «Баба Яга» для разбрасывания мин типа «лепесток»
В Курской области ВСУ сбрасывают мины типа «лепесток» с дронов «Баба Яга»
25 марта 2025, 17:59

Фото: istockphoto/SimoneN

Военнослужащие ВСУ начали активно использовать в Курской области мины типа «лепесток», часто для маскировки обклеивая их травой. Доставляются и разбрасываются они, чаще всего ночью, при помощи тяжёлых гексакоптеров «Баба Яга».
Об этом корреспонденту РИА Новости рассказали бойцы подразделения, входящего в российскую группировку войск «Север». По их словам, эти мины противник использует массово и повсеместно.

«Враг использует новый тип противопехотных мин. С БПЛА типа «Баба-Яга», как правило, ночью сбрасывают эти обклеенные травой «лепестки». Один тяжёлый дрон несёт два контейнера, в каждом — по 40 мин», — сообщили российские военные.

Правительство Курской области с 15 марта ввело запрет на посещение гражданскими лицами потенциально опасных мест в приграничных районах, которые ещё не обследованы сапёрами, включая населённые пункты, земли сельскохозяйственного назначения и лесные массивы.

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#военные
#дрон
#правительство
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Боец 30 км нёс на себе двоих раненых товарищей под обстрелами ВСУ
25 марта 2025, 17:28

Фото: iStock/zabelin

Боец ВС РФ с позывным «Юфер» 30 км нёс на себе двоих раненых сослуживцев под обстрелами дронов ВСУ.
О подвиге «Юфера» рассказал RT спасенный им боец с позывным «Дробыш». В ноябре 2024 года он получил тяжелое ранение и остался в блиндаже, где сам себе ампутировал часть ноги. Эвакуировать раненого не могли из-за большого числа дронов ВСУ.

Сослуживцы скидывали ему лекарства с дрона. Мужчина пил воду из луж, а питался тем, что мог найти. Однажды он вовсе был без еды и воды на протяжении шести дней.

Только в феврале 2025 года до него все же смог добраться «Юфер» с другим бойцом. Они понесли «Дробыша» на носилках, но второй военный подорвался на мине. В итоге раненых стало двое. Тогда единственный уцелевший «Юфер» принял решение вытащить обоих. Сначала он тащил одного раненого несколько километров, а потом возвращался за вторым. Эвакуация заняла четыре дня.

«Однажды его не было весь день, и я подумал, что он не придёт за мной. Но он вернулся и сказал: "Я же пообещал, что приду и вытащу тебя, обещал, что ты вернёшься домой!"» — вспоминает «Дробыш».

Боец отметил, что хочет найти «Юфера», который обладает огромной силой духа, и поблагодарить за спасение.

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Держал в тайне второй брак и эмигрировал в Испанию: как живет Борис Бурда и кто заставил его участвовать в «Что? Где? Когда?»
25 марта 2025, 17:14

Борис Бурда (Фото: скриншот т/п «Что? Где? Когда?»)

Журналист, телеведущий, эрудит, повар, писатель Борис Оскарович Бурда сегодня, 25 марта, отмечает свое 75-летие. Коренной одессит семь раз становился лучшим из знатоков передачи «Что? Где? Когда?», вел познавательные и кулинарные шоу на ТВ, а сейчас эмигрировал в Испанию. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Ранние годы


Будущая звезда «Что? Где? Когда?» родился 25 марта 1950 года. Борис Бурда — уроженец Одессы в третьем поколении, по происхождению еврей. Отец мальчика — военный, а мама работала врачом-педиатром. Из-за большой занятости родителей воспитанием ребенка занималась бабушка. Борис рано научился читать и уже к четырем годам бегло осваивал тексты.

Учеба в школе Бурде давалась довольно легко, мальчик обладал большой тягой к знаниям. Так прилежный ученик Борис вышел из стен одесской школы с золотой медалью. После завершения школьного обучения Бурда решил продолжить образование в местном политехническом институте, выбрав специальность «Автоматизация тепло- и электроэнергетических процессов». В студенческие годы Борис активно участвовал в играх КВН. Вместе с командой талантливых молодых артистов он смог пробиться на телевидение.

Новые горизонты в шоу «Что? Где? Когда?»


Борис Бурда (Фото: скриншот т/п «Своя игра»)

Окончил институт Бурда с красным дипломом и продолжил работу по специальности. Порядка 20 лет будущая звезда трудился в электроэнергетической отрасли, пока всё не изменил случай.

В начале 1990-х годов руководство городского комитета комсомола буквально настояло на том, чтобы Борис Бурда организовал интеллектуальный клуб в Одессе и занялся «Что? Где? Когда?». Такое предложение поступило не случайно, дело в том, что Бурда еще в конце 80-х увлекался «Брейн-рингом» и неоднократно становился чемпионом и вице-чемпионом игры в СССР и в СНГ.

Борис Бурда стал известен всей стране как знаток игры «Что? Где? Когда?». Его невероятная эрудиция быстро сделала его любимцем публики и достойным соперником в игре. Благодаря своему интеллекту Борис получил престижные награды от этого элитного клуба. В его коллекции появились три «Хрустальные совы», одна «Бриллиантовая», а также семь званий самого полезного игрока по версии телезрителей.

С 1995 года Борис начал выступать в другой интеллектуальной игре — «Своя игра», где демонстрировал свой ум и находчивость. Он также стал одним из первых участников, которым удалось выиграть главный приз — автомобиль — в «Автомобильном кубке».

Работа на ТВ


Борис Бурда (Фото: скриншот т/п «Вкусно с Борисом Бурдой»)

После славы в интеллектуальных играх Борис Бурда получил приглашение на украинское телевидение, где начал вести кулинарное шоу «Вкусно с Борисом Бурдой». Кулинария настолько увлекла знатока, что он выпустил 9 книг, посвященных этой теме. Сам Бурда отмечал, что любовь к кулинарии у него появилась в первом браке. Его супруга Белла, известная поэтесса, терпеть не могла готовить, и это бремя легло на плечи Бориса.

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Личная жизнь


Борис Оскарович познакомился в Одессе со своей первой супругой Беллой Верниковой. В этом браке родился сын Владислав. Союз распался, когда Белла уехала в Израиль. Бурда женился во второй раз, но подробности о новой семье тщательно скрывались знатоком. Известно, что от второго брака у него есть сын Георгий, который получил образование в США.

Сейчас в сети есть информация о третьем браке Бориса, однако подробности звезда ТВ не раскрывает. У Бурды также есть пятеро внуков: родные Дмитрий и Тимофей и трое приёмных.

Не остался верен ни России, ни Украине


Борис Оскарович всегда очень гордился своими одесскими корнями. Он даже снял документальный фильм «Кто бы мог подумать?», посвящённый Одессе. В 2014 году, когда ситуация между Россией и Украиной начала накаляться, знаток старался придерживаться нейтральной позиции и на вопросы журналистов отвечал следующее:

«Ничем хорошим это кончиться не может. Все это — одна беда, один минус. Что бы я хотел? Я бы хотел, чтобы эта ситуация закончилась, причем закончилась хорошо».

Как известно, хорошо не получилось. Сразу после начала СВО Бурда вылетел из России под предлогом отдыха и больше не вернулся ни в Москву, ни в Одессу. По некоторым данным, Борис Оскарович живет в Испании. Сегодня он полностью избегает комментариев на политическую тему и старается держать нейтралитет.

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