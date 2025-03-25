Убитый в Курской области боец ВСУ вел стримы и выполнял задания за деньги

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У одного из погибших в Курской области боевиков ВСУ на телефоне обнаружили видеозаписи выполнения различных заданий от жителей Украины. Об этом пишет «Укропский фреш».
«В галерее боевика было множество роликов, где он танцевал, пел, прыгал на месте, писал на себе надписи и даже специально разбивал личные вещи в гражданских домах. Проверив карту боевика, российские военнослужащие обнаружили множественные переводы от разных людей», — говорится в сообщении.
Оказалось, что украинец вел стримы в TikTok, выполняя различные задания от подписчиков за 10-50 гривен.
Отмечается, что остальные видеозаписи с телефона уничтоженного боевика будут рассматриваться в качестве доказательств преступлений ВСУ на курской земле. Предполагается, что там могут быть видео зверств, выполненных по заказу жителей Украины.
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Элина Позднякова