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Окружение ВСУ в Анновке и взятие под контроль территорий близ Покровска: последние новости СВО

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

За минувшую ночь над территорией России уничтожены 37 беспилотников. Российские войска продолжают вести активные бои и добиваться тактических успехов по всем ключевым направлениям. О последних событиях в зоне СВО расскажет «Радио 1».

Средствами противовоздушной обороны ночью 14 декабря в Курской области и Краснодарском крае были уничтожены по 12 дронов. Еще 7 БПЛА были сбиты над Брянской областью, 5 — над Орловской, а один — над акваторией Азовского моря. В результате масштабной атаки беспилотников на Орловскую область случился пожар на одном из объектов промышленной инфраструктуры. Губернатор региона Андрей Клычков сообщил, что возгорание локализовано, пострадавших нет.

Курская область




Российские войска активно продвигаются в окрестностях Новоивановки. На юге Суджанского района артиллерийским огнем и атаками FPV-дронов предотвращены две контратаки со стороны ВСУ. Расчеты РСЗО «Торнадо-С» ведут огонь по скоплениям живой силы противника. Российскими военными форсированна река Псёл, отмечается значительное продвижение к населенному пункту Куриловка.

По информации пресс-службы Минобороны России, за прошедшие сутки потери противника составили более 200 военнослужащих и 3 танка, среди которых два британских Challenger.

Покровское направление


Российские силы продолжают проводить тактические наступления, особенно в районах Угледара, Покровска и Торецка. ВС России захватили населённый пункт Пушкино. Сейчас ведутся бои в районе поселка Шевченко, близ Покровска (Красноармейска). Для удержания позиций ВСУ перебрасывает в этот район элитные подразделения армии «Азов». Российские штурмовые подразделения укрепились в селе Бельгийка и находятся в километре от первых домов Покровска.

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Угледарское направление


В окрестностях населенных пунктов Ровнополь, Сторожевой и Нескучный российскими войсками освобождено приблизительно 6 квадратных километров площади. В районе Курахово продолжаются интенсивные бои: ВСУ удерживают пожарную часть и несколько учебных заведений, однако большая часть города находится под контролем российских войск. Южнее Курахово захвачена восточная часть Успеновки, что почти замыкает котел у реки Сухие Ялы. Продолжается продвижение на рубеже Романовка – Константинопольское.

Населённый пункт Анновка взят в окружение. Зеленый Гай и Успеновка перешли под контроль российских военных. По предварительным оценкам, в Анновке заблокированы до 600 украинских военнослужащих. Захват такого количества пленных может существенно повлиять на моральный дух ВСУ.

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Херсонское направление


На Херсонском направлении продолжаются активные боевые действия. Украинские вооружённые силы зафиксировали 42 артиллерийских обстрела населённых пунктов на левом берегу Днепра. В результате атак пострадали жилые дома, инфраструктура и транспорт. Согласно последним данным, обстрел затронул автобус, в результате чего один человек погиб, а двое получили ранения.

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Премьер Британии призвал западные страны причинить «максимальную боль» России
Стармер призвал лидеров стран G7 усилить давление на Россию при помощи санкций
14 декабря 2024, 10:15

Фото: iStock/nevenmn

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал лидеров стран G7 усилить давление на Россию. Об этом говорится в заявлении, распространенном канцелярией премьер-министра.
Отмечается, что британский премьер выступил за продолжение политики, которая направлена на то, чтобы «максимизировать тяготы» Москвы, «увеличив военную поддержку Украины». Стармер объяснил свою позицию тем, что РФ якобы не проявляет «никаких признаков смягчения» по отношению к киевскому режиму.

Страны «Большой семерки» должны причинить «максимальную боль» России, ​подчеркнул премьер-министр Великобритании.

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Захарова заявила о попытках Киева отвлечь внимание от атаки на МАГАТЭ
Захарова: резолюцией по АЭС Киев пытается отвлечь внимание от атаки на МАГАТЭ
14 декабря 2024, 09:50

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Киевский режим пытается отвлечь мировое сообщество от недавней атаки на работников МАГАТЭ при помощи резолюции, которые касаются атомных электростанций. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.
По ее словам, ссылки на украинскую резолюцию в документах сделают их как политически, так и юридически незначительными. Дипломат подчеркнула, что данную резолюцию поддержали в основном западные государства, и ее принятие в очередной раз подтвердило стратегию Соединенных Штатов и их партнеров по использованию международных механизмов для достижения собственных целей.

Украинская резолюция в МАГАТЭ по атомным станциям не требует исполнения, заключила Захарова.

Напомним, во вторник, 10 декабря, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что машина экспертов агентства на дороге к Запорожской АЭС был атакован дроном.

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Снайпер ВС РФ неделю лежал в снегу и обморозил ноги, прикрывая товарищей
Российский снайпер «Миха» неделю пролежал в снегу, прикрывая пехоту
14 декабря 2024, 09:06

Фото: iStock/zabelin

Снайпер российской группировки войск «Запад» с позывным «Миха» неделю пролежал в снегу и обморозил ноги, но не оставил позицию, прикрывая пехоту, штурмовавшую позиции ВСУ на краснолиманском участке фронта. Об этом сообщил РИА Новости врио командира снайперского взвода добровольческого полка «Башкортостан» группировки войск «Запад» с позывным «Каспер».
Уточняется, что несмотря на обморожение, снайпер задачу выполнил, после чего был госпитализирован. По словам самого бойца ВС РФ, после длительной реабилитации он снова отправился на службу, но уже в другом подразделении.

Командир танкового батальона Александр Сопин уточнил, что теперь снайпер служит во взводе связи. Он подчеркнул, что после длительного лечения «Миха» мог уволиться, однако вновь отправился в зону спецоперации.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Над регионами РФ за ночь сбили 37 украинских БПЛА
14 декабря 2024, 07:27

Фото: iStock/e-crow

Российские средства ПВО уничтожили и перехватили за ночь 37 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны России.
Уточняется, что российские силы противовоздушной обороны перехватили или ликвидировали по 12 вражеских дронов над территориями Курской области и Краснодарского края, 7 беспилотников — над территорией Брянской области, 5 - над Орловской областью и один — над акваторией Азовского моря. Иных подробностей в российском оборонном ведомстве не привели.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#беспилотник
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На Украине осужденный пограничник попросил отправить его в Россию
Осужденный за госизмену украинский пограничник попросился в Россию
14 декабря 2024, 07:14

Фото: iStock/Sinenkiy

Осужденный за госизмену и сотрудничество с российскими спецслужбами глава одного из волынских пограничных отрядов обратился с просьбой о передаче его в РФ в рамках обмена. Соответствующая информация содержится в его заявлении, опубликованном на сайте украинского координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными «Хочу к своим».
Осенью этого года 40-летний Игорь Кадаев был приговорен к 15 годам тюрьмы. В его деле говорится, что он передавал Москве сведения об украинских солдатах на границе с Белоруссией, включая информацию о местонахождении оборонительных позиций и примерную численность войск.

Кадаева задержали в июне в Волынской области.

Ранее председатель совета движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной на родине украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук раскрыл, почему тысячи украинцев выбирают Россию. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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На объекте инфраструктуры в российском регионе началось возгорание из-за атаки дронов ВСУ
Клычков: в Орловской области произошло возгорание топлива после атаки БПЛА ВСУ
14 декабря 2024, 06:08

Фото: iStock/Kesu01

В Орловской области в результате атаки беспилотников ВСУ загорелось топливо на одном из инфраструктурных объектов, сообщил губернатор Андрей Клычков в Telegram-канале.
Осколки сбитых дронов повредили окна нескольких частных домов.

По словам главы региона, пострадавших в результате атаки нет. На месте работают оперативные службы, которые занимаются ликвидацией последствий инцидента.

Нападение стало очередной попыткой ВСУ атаковать гражданские объекты.

В ночь с 13 на 14 декабря «Радио 1» передавало, что в небе над Орлом прогремели сильные взрывы. Также были показаны кадры происходящего. На тот момент все последствия атаки еще не были известны.

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#всу
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Российские зенитчики сбили три украинских БПЛА в зоне СВО
Минобороны: ЗРК «Стрела-10» уничтожила «Лелеку», «Валькирию» и «Фурию» ВСУ
14 декабря 2024, 05:56

Фото: iStock/vadimrysev

В зоне специальной военной операции расчёты зенитных комплексов «Стрела-10» группировки войск «Запад» сбили три украинских беспилотника: «Лелека-100», «Валькирия» и «Фурия». Об этом сообщили РИА Новости в Министерстве обороны РФ.
ЗРК «Стрела-10» активно используется для защиты сухопутных войск и объектов от воздушных угроз. Эти комплексы сканируют небо, сопровождают цели, которые не идентифицируются как «свои», и уничтожают их. Оружие эффективно действует как на месте, так и в движении, поражая дроны, самолёты и вертолёты противника.

В ведомстве отметили, что благодаря стабильным поставкам боеприпасов от подразделений материально-технического обеспечения расчёты не испытывают дефицита ракет и продолжают успешно выполнять задачи.

Ранее стало известно, сколько солдат ВСУ и украинской техники за сутки уничтожил «Восток».

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#дроны
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Стало известно, сколько солдат ВСУ и украинской техники за сутки уничтожил «Восток»
За сутки группировка «Восток» ликвидировала 145 бойцов ВСУ с их техникой
14 декабря 2024, 05:28

Фото: istockphoto/IherPhoto

Подразделения группировки войск «Восток» нанесли значительный урон вооружённым силам Украины за последние сутки. Как сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Олег Чехов, в ходе активных действий удалось продвинуться в глубину обороны противника, уничтожив 145 военных, боевую технику и артиллерийские установки.
В частности, поражения понесли подразделения механизированных, горно-штурмовых бригад и территориальной обороны в районах Новополя, Великой Новоселки, Сторожевого и Днепроэнергии.

Были сорваны действия пяти инженерных групп в зонах Гуляйполя, Мирного и Луговского.

Также отражены три контратаки штурмовых групп противника.
В числе уничтоженной техники: боевое бронированное средство MaxxPro, автомобиль и артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика».

Ранее «Радио 1» передавало, что в ночь с 13 на 14 декабря в Брянской области силы ПВО РФ уничтожили семь беспилотников ВСУ. Также на Кубани было сбито несколько вражеских БПЛА.

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В Брянской области силы ПВО РФ уничтожили семь беспилотников ВСУ
14 декабря 2024, 03:12

Фото: iStock/ NiseriN

В Брянской области предотвращена попытка террористической атаки с использованием беспилотников, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. Силами ПВО Министерства обороны РФ было обнаружено и уничтожено семь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал Богомаз.
На месте работают оперативные и экстренные службы, продолжая обеспечивать безопасность территории. Губернатор выразил благодарность подразделениям ПВО за профессиональную работу.

Ранее сообщалось, что в ночь с 13 на 14 декабря на Кубани сбили несколько дронов ВСУ.

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