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За минувшую ночь над территорией России уничтожены 37 беспилотников. Российские войска продолжают вести активные бои и добиваться тактических успехов по всем ключевым направлениям. О последних событиях в зоне СВО расскажет «Радио 1».
Средствами противовоздушной обороны ночью 14 декабря в Курской области и Краснодарском крае были уничтожены по 12 дронов. Еще 7 БПЛА были сбиты над Брянской областью, 5 — над Орловской, а один — над акваторией Азовского моря. В результате масштабной атаки беспилотников на Орловскую область случился пожар на одном из объектов промышленной инфраструктуры. Губернатор региона Андрей Клычков сообщил, что возгорание локализовано, пострадавших нет.
Курская область
Российские войска активно продвигаются в окрестностях Новоивановки. На юге Суджанского района артиллерийским огнем и атаками FPV-дронов предотвращены две контратаки со стороны ВСУ. Расчеты РСЗО «Торнадо-С» ведут огонь по скоплениям живой силы противника. Российскими военными форсированна река Псёл, отмечается значительное продвижение к населенному пункту Куриловка.
По информации пресс-службы Минобороны России, за прошедшие сутки потери противника составили более 200 военнослужащих и 3 танка, среди которых два британских Challenger.
Покровское направление
Российские силы продолжают проводить тактические наступления, особенно в районах Угледара, Покровска и Торецка. ВС России захватили населённый пункт Пушкино. Сейчас ведутся бои в районе поселка Шевченко, близ Покровска (Красноармейска). Для удержания позиций ВСУ перебрасывает в этот район элитные подразделения армии «Азов». Российские штурмовые подразделения укрепились в селе Бельгийка и находятся в километре от первых домов Покровска.
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Угледарское направление
В окрестностях населенных пунктов Ровнополь, Сторожевой и Нескучный российскими войсками освобождено приблизительно 6 квадратных километров площади. В районе Курахово продолжаются интенсивные бои: ВСУ удерживают пожарную часть и несколько учебных заведений, однако большая часть города находится под контролем российских войск. Южнее Курахово захвачена восточная часть Успеновки, что почти замыкает котел у реки Сухие Ялы. Продолжается продвижение на рубеже Романовка – Константинопольское.
Населённый пункт Анновка взят в окружение. Зеленый Гай и Успеновка перешли под контроль российских военных. По предварительным оценкам, в Анновке заблокированы до 600 украинских военнослужащих. Захват такого количества пленных может существенно повлиять на моральный дух ВСУ.
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Херсонское направление
На Херсонском направлении продолжаются активные боевые действия. Украинские вооружённые силы зафиксировали 42 артиллерийских обстрела населённых пунктов на левом берегу Днепра. В результате атак пострадали жилые дома, инфраструктура и транспорт. Согласно последним данным, обстрел затронул автобус, в результате чего один человек погиб, а двое получили ранения.
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