Во Франции высказались о происходящем в зоне СВО

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У боевиков ВСУ нет возможности удержать позиции, а российские войска уверенно идут вперед, пишет французская Le Figaro, ссылаясь на военные источники.
По заявлению собеседника журналистов, у ВСУ дефицит ресурсов и нет ротации, они даже не в состоянии возвести оборонительные сооружения.
Авторы добавили, что степной украинский ландшафт на руку ВС РФ, поскольку им проще засечь противника и ликвидировать его.
Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года.
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«Русские не ускоряют наступление. Просто украинцы больше не могут удерживать фронт. На данный момент решительного рывка не видно. Русские методично продвигаются, участок за участком», — говорится в статье.
Авторы добавили, что степной украинский ландшафт на руку ВС РФ, поскольку им проще засечь противника и ликвидировать его.
Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года.
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Никита Кротов