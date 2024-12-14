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Потеря ВСУ Красноармейска в ДНР серьезно скажется на производстве оружия Украиной. Об этом сообщает издание The Spectator.
Согласно информации журнала, в Красноармейске в четверг, 12 декабря, было прекращено газоснабжение, а также приостановил работу угольный завод из-за приближения ВС РФ. Уточняется, что данный населенный пункт является крупнейшим на Украине производителем стали.
В материале издания говорится, что когда город падет, то производство стали сократится в несколько раз, что значительно ударит по производству оружия.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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В материале издания говорится, что когда город падет, то производство стали сократится в несколько раз, что значительно ударит по производству оружия.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова