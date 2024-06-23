Гладков: В результате удара дронов ВСУ в Грайвороне погиб мирный житель

Фото: istockphoto/aapsky
Город Грайворон Белгородской области атаковали три украинских дрона-камикадзе. В результате удара погиб местный житель.
Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. В своём телеграм-канале губернатор уточнил, что один из дронов атаковал автомобильную парковку возле многоквартирного дома. Мужчина, находившийся там, попал под удар и от полученных ран скончался до приезда скорой помощи. Руководитель областной администрации выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего.
В центре города в результате удара второго беспилотника ранения получили двое местных жителей, продолжил губернатор. Бойцы территориальной самообороны оперативно доставили пострадавших в госпиталь. Один из них с переломами лицевых костей и закрытой черепно-мозговой травмой находится в отделении интенсивной терапии. У второго мужчины также закрытая черепно-мозговая травма и ранения спины, сообщил Гладков.
Также после атаки третьего дрона на балконе дома пострадала женщина. Бригада скорой оказала ей медицинскую помощь, от госпитализации она отказалась. Кроме того, в одном многоквартирном доме выбиты стёкла в окнах нескольких этажей. Повреждения получили здание магазина и несколько стоящих рядом автомобилей, сообщил губернатор.
Читайте также:
Минобороны: Средства ПВО за ночь сбили 33 украинских беспилотника
Гладков: Двое мирных жителей пострадали при обстреле ВСУ города Шебекино
Гладков: Трое мирных жителей пострадали из-за обстрела ВСУ города Шебекино
В центре города в результате удара второго беспилотника ранения получили двое местных жителей, продолжил губернатор. Бойцы территориальной самообороны оперативно доставили пострадавших в госпиталь. Один из них с переломами лицевых костей и закрытой черепно-мозговой травмой находится в отделении интенсивной терапии. У второго мужчины также закрытая черепно-мозговая травма и ранения спины, сообщил Гладков.
Также после атаки третьего дрона на балконе дома пострадала женщина. Бригада скорой оказала ей медицинскую помощь, от госпитализации она отказалась. Кроме того, в одном многоквартирном доме выбиты стёкла в окнах нескольких этажей. Повреждения получили здание магазина и несколько стоящих рядом автомобилей, сообщил губернатор.
Читайте также:
Минобороны: Средства ПВО за ночь сбили 33 украинских беспилотника
Гладков: Двое мирных жителей пострадали при обстреле ВСУ города Шебекино
Гладков: Трое мирных жителей пострадали из-за обстрела ВСУ города Шебекино
Александр Бойцов