МО РФ: Силы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Белгородской областью

Фото: iStock/e-crow
Беспилотник самолетного типа сбит над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.
Он был сбит около 11:30 мск. О разрушениях и пострадавших не сообщалось.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
Минобороны РФ: Системы российской ПВО сбили четыре ракеты ATACMS над Крымом
МО: За минувшую ночь силы ПВО уничтожили 6 БПЛА ВСУ над территорией РФ
Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Крымом
Дарья Осипова