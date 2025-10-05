Зеленский после ночной атаки взмолился о перемирии, но с одним условием
Зеленский: Украина готова к одностороннему прекращению огня
Владимир Зеленский заявил о необходимости одностороннего прекращения огня. Слова политика приводит РБК.
Такую позицию Зеленский озвучил после ночной атаки России на объекты военно-промышленного комплекса Украины. Он призвал страны ЕС усилить давление на Москву, чтобы добиться завершения конфликта.
«Одностороннее прекращение огня в небе возможно, и именно оно может открыть путь к настоящей дипломатии. Америка и Европа должны действовать», — написал лидер киевского режима.Зеленский сообщил, что в ночь на 5 октября российские силы выпустили по объектам ВПК Украины более 500 дронов.
