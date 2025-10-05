На Украине издают детские комиксы с «врагами» Скабеевой и патриархом Кириллом
Учитель истории из луганской гимназии №60 Михаил Дьяконов в эфире телеканала «Россия 1» сообщил о трофейных материалах, которые он привёз с фронта для школьного музея.
Среди экспонатов — украинская литература, каска со знаками, напоминающими фашистскую символику, и детские комиксы. В этих иллюстрациях, как показал Дьяконов, изображены телеведущие Ольга Скабеева и Владимир Соловьёв, а также патриарх Кирилл.
«Они здесь обозначаются как захватчики. И якобы доблестная «киборгская армия» освобождает. Дети читают их с самого детства», — пояснил учитель.Дьяконов добавил, что учебники по истории Украины издавали при участии Канады, начиная с 1990-х годов.
