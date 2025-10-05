05 октября 2025, 11:49

Учитель истории из луганской гимназии №60 Михаил Дьяконов в эфире телеканала «Россия 1» сообщил о трофейных материалах, которые он привёз с фронта для школьного музея.





Среди экспонатов — украинская литература, каска со знаками, напоминающими фашистскую символику, и детские комиксы. В этих иллюстрациях, как показал Дьяконов, изображены телеведущие Ольга Скабеева и Владимир Соловьёв, а также патриарх Кирилл.

«Они здесь обозначаются как захватчики. И якобы доблестная «киборгская армия» освобождает. Дети читают их с самого детства», — пояснил учитель.