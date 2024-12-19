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Ночью Ростовскую область атаковали три ракеты и более 30 дронов. Об этом проинформировал врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
Он отметил, что силы противовоздушной обороны были задействованы для защиты таких городов, как Таганрог, Батайск, Ростов, Шахты, Каменск, Миллерово и Новошахтинск.
По его словам, большинство воздушных целей удалось нейтрализовать. Однако на Новошахтинском заводе нефтепродуктов произошло возгорание, пожарные продолжают с ним бороться.
К сожалению, в результате падения фрагментов беспилотника один человек получил ранения в населенном пункте под Ростовом; ему была оказана необходимая помощь. Он отметил, что информация о других последствиях на земле будет уточняться.
Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.
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По его словам, большинство воздушных целей удалось нейтрализовать. Однако на Новошахтинском заводе нефтепродуктов произошло возгорание, пожарные продолжают с ним бороться.
К сожалению, в результате падения фрагментов беспилотника один человек получил ранения в населенном пункте под Ростовом; ему была оказана необходимая помощь. Он отметил, что информация о других последствиях на земле будет уточняться.
Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.
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Дарья Осипова