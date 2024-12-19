В Тамбовской области после атаки БПЛА возник крупный пожар

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В ночь на 19 декабря над территорией Тамбовской области дежурные средства противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника. В результате падения обломков одного из них возник крупный пожар.
Дроны ВСУ были уничтожены над территорией Мичуринского муниципального округа, уточнили в пресс-службе областного правительства. Возгорание распространилось на площади 105 квадратных метров. Пожар был потушен силами сотрудников Главного управления МЧС России по Тамбовской области. К счастью, обошлось без жертв. Какой именно объект горел, не уточняется.
Ранее в министерстве обороны РФ сообщили, что минувшей ночью дежурные силы ПВО сбили либо подавили при помощи средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) 84 украинских БПЛА над территорией российских регионов. Самая массированная атака пришлась на Ростовскую область, где были уничтожены 36 беспилотников.
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Александр Бойцов