Гладков: ВСУ атаковали четыре населённых пункта в Белгородской области

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Украинские военные нанесли удар по территории Белгородской области: пострадали сёла Графовка, Тишанка и Новостроевка-Первая, а также город Грайворон. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В Графовке после артиллерийского обстрела и атаки двух FPV-дронов повреждена линия электропередачи, без света частично остались сам населённый пункт и соседнее село Репяховка.
В Тишанке в результате атаки разбито стекло на летней кухне частного домовладения. Кроме этого, повреждена линия электропередачи — несколько улиц обесточено.
По словам Гладкова, в селе Новостроевка-Первая беспилотники повредили ворота частного домовладения, а в Грайвороне произошёл взрыв БПЛА, в результате чего выбило стёкла в административном здании, осколками посечён фасад.
Предварительно, пострадавших нет. Информация о последствиях уточняется, написал Гладков.
Он добавил, что аварийные работы начнутся после согласования с Минобороны.
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В Тишанке в результате атаки разбито стекло на летней кухне частного домовладения. Кроме этого, повреждена линия электропередачи — несколько улиц обесточено.
По словам Гладкова, в селе Новостроевка-Первая беспилотники повредили ворота частного домовладения, а в Грайвороне произошёл взрыв БПЛА, в результате чего выбило стёкла в административном здании, осколками посечён фасад.
Предварительно, пострадавших нет. Информация о последствиях уточняется, написал Гладков.
Он добавил, что аварийные работы начнутся после согласования с Минобороны.
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Анастасия Чубина