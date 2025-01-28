Политолог Шаповалов о словах Буданова* про ВСУ: на Украине есть риск переворота

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Политолог Владимир Шаповалов, комментируя слова главы украинского ГУР Кирилла Буданова* об угрозе существованию страны, если мирные переговоры не начнутся до лета, заявил, что на Украине есть риск госпереворота. По его мнению, причины этому — поражения на фронте, нехватка людей и военной техники, а также экономический и энергетический кризис, на грани которого находится Украина.
«Третье — это меняющаяся международная конъюнктура, поскольку понятно, что Соединенные Штаты как минимум сейчас взяли паузу в поддержке Украины и, возможно, эта пауза будет продолжена, и позиция Соединенных Штатов существенным образом поменяется. Понятно, что для Украины это смерти подобно, так же как понимание того, что Европа без Соединенных Штатов не сможет, а скорее всего и не захочет, оказать адекватную поддержку», — пояснил политолог в беседе с RT.Тем временем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о размере ущерба в Курской области. В разговоре с «Газетой.Ru» представитель Кремля заявил, что подсчитать сумму не представляется возможным, пока регион полностью не будет освобожден.
«Очевидно, что пока не завершено полное освобождение наших территорий, конечно же, вряд ли представляется возможным дать достоверные цифры, посчитать достоверные цифры. Это очевидно», — подчеркнул Песков.Читайте также:
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*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Данил Пономарев