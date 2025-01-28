Украина разрешит телефонные звонки военнопленным ВС РФ при некоторых условиях

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Российским военнопленным, находящимся на Украине, могут разрешить делать телефонные звонки при соблюдении нескольких условий. Об этом заявил представитель кабинета министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук, пишет «Мы Украина» в Telegram.
«Право на телефонные разговоры военнопленным предоставляется с письменного разрешения следователя, прокурора или суда в рамках уголовного производства и по согласованию с Координационным штабом по обращению с военнопленными», — пояснил Мельничук.
Теперь, по его словам, российским военнопленным предоставляют право на телефонные звонки, однако только в том случае, если на это есть технические возможности, так как вызовы осуществляются при помощи IP-телефонии, которая должна быть обородована соответствующим программным обеспечением.
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Элина Позднякова