Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Украина разрешит телефонные звонки военнопленным ВС РФ при некоторых условиях

Украина разрешит телефонные звонки военнопленным ВС РФ при некоторых условиях

Мельничук: Пленным бойцам ВС РФ разрешат телефонные звонки при ряде условий
Фото: iStock/Diy1

Фото: iStock/Diy1

Российским военнопленным, находящимся на Украине, могут разрешить делать телефонные звонки при соблюдении нескольких условий. Об этом заявил представитель кабинета министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук, пишет «Мы Украина» в Telegram.


«Право на телефонные разговоры военнопленным предоставляется с письменного разрешения следователя, прокурора или суда в рамках уголовного производства и по согласованию с Координационным штабом по обращению с военнопленными», — пояснил Мельничук.

Теперь, по его словам, российским военнопленным предоставляют право на телефонные звонки, однако только в том случае, если на это есть технические возможности, так как вызовы осуществляются при помощи IP-телефонии, которая должна быть обородована соответствующим программным обеспечением.

Читайте также:

В Великой Новоселке группа боевиков ВСУ сдалась в плен

Боец ВС РФ рассказал, как командир ВСУ ошибся этажом в многоэтажке и попал в плен

Участники провального контрнаступления ВСУ под Курском обратились к согражданам
#право
#всу
#вс рф
Гладков: ВСУ атаковали четыре населённых пункта в Белгородской области
28 января 2025, 17:56

Фото: iStock/frantic00

Украинские военные нанесли удар по территории Белгородской области: пострадали сёла Графовка, Тишанка и Новостроевка-Первая, а также город Грайворон. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В Графовке после артиллерийского обстрела и атаки двух FPV-дронов повреждена линия электропередачи, без света частично остались сам населённый пункт и соседнее село Репяховка.

В Тишанке в результате атаки разбито стекло на летней кухне частного домовладения. Кроме этого, повреждена линия электропередачи — несколько улиц обесточено.

По словам Гладкова, в селе Новостроевка-Первая беспилотники повредили ворота частного домовладения, а в Грайвороне произошёл взрыв БПЛА, в результате чего выбило стёкла в административном здании, осколками посечён фасад.

Предварительно, пострадавших нет. Информация о последствиях уточняется, написал Гладков.

Он добавил, что аварийные работы начнутся после согласования с Минобороны.

Читайте также:

Украина разрешит телефонные звонки военнопленным ВС РФ при некоторых условиях

Политолог Шаповалов о словах Буданова* про ВСУ: на Украине есть риск переворота

Раскрыта важность освобождения поселка Двуречная в Харьковской области
#взрыв
#украина
#бпла
#всу
#вс рф
#минобороны
#белгородская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Политолог Шаповалов о словах Буданова* про ВСУ: на Украине есть риск переворота
28 января 2025, 17:24

Фото: iStock/Silent_GOS

Политолог Владимир Шаповалов, комментируя слова главы украинского ГУР Кирилла Буданова* об угрозе существованию страны, если мирные переговоры не начнутся до лета, заявил, что на Украине есть риск госпереворота. По его мнению, причины этому — поражения на фронте, нехватка людей и военной техники, а также экономический и энергетический кризис, на грани которого находится Украина.
«Третье — это меняющаяся международная конъюнктура, поскольку понятно, что Соединенные Штаты как минимум сейчас взяли паузу в поддержке Украины и, возможно, эта пауза будет продолжена, и позиция Соединенных Штатов существенным образом поменяется. Понятно, что для Украины это смерти подобно, так же как понимание того, что Европа без Соединенных Штатов не сможет, а скорее всего и не захочет, оказать адекватную поддержку», — пояснил политолог в беседе с RT.
Тем временем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о размере ущерба в Курской области. В разговоре с «Газетой.Ru» представитель Кремля заявил, что подсчитать сумму не представляется возможным, пока регион полностью не будет освобожден.
«Очевидно, что пока не завершено полное освобождение наших территорий, конечно же, вряд ли представляется возможным дать достоверные цифры, посчитать достоверные цифры. Это очевидно», — подчеркнул Песков.
Читайте также:

«Украина исчезнет через год»: украинский депутат раскрыл будущее страны

Раскрыта важность освобождения поселка Двуречная в Харьковской области

ВСУ уничтожают Красноармейск

*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
#европа
#украина
#красноармейск
#будущее
#регион
#дмитрий песков
#политолог
#депутат
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Украина исчезнет через год»: украинский депутат раскрыл будущее страны
Дмитрук: Украина может исчезнуть через год, если не прекратить конфликт
28 января 2025, 15:43

Фото: iStock/Silent_GOS

Украина может исчезнуть уже через год, если не прекратить конфликт и террор Владимира Зеленского. В этом уверен покинувший страну депутат Рады Артем Дмитрук.
«Если террор Зеленского не остановить сейчас и, естественно, войну, Украины не будет уже через год, может чуть больше. Такой же сценарий нас ждет, если будут выборы, а к власти придет "партия войны", они добьют нас очень быстро», — написал Дмитрук в своем Telegram-канале.

Он привел данные, согласно которым сейчас принимают участие в боевых действиях менее 300 тысяч украинцев, при этом ежемесячно дезертирует порядка 30 тысяч. Кроме того, в месяц ВСУ теряют около 10-15 тысяч человек, и примерно 15 тысяч мобилизуют.

Таким образом, по подсчетам Дмитрука, общие потери ВСУ в месяц составляют не менее 45 тысяч человек, а восполнение частей насильно мобилизованными военными в расчет он брать не стал. Украинский депутат подчеркнул, что при подобном раскладе, то уже через три-шесть месяцев Украине будет некем воевать.

Читайте также:

В Европе усомнились в успешном исходе плана Трампа по Украине

«Затыкать дыры»: ВСУ перешли к единственной оставшейся тактике на фронте

Более 100 десантников ВСУ совершили неудачную контратаку в Курской области
#выборы
#данные
#партия
#человек
#telegram
#сценарий
#депутат
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Раскрыта важность освобождения поселка Двуречная в Харьковской области
Ганчев: освобождение Двуречной позволит ВС РФ выдвинуться в сторону Волчанска
28 января 2025, 15:18

Фото: iStock/Evgeny555

Освобождение Двуречной в Харьковской области позволит ВС РФ развить дальнейшее наступление в сторону Волчанского района. Об этом заявил глава российской администрации региона Виталий Ганчев, его слова приводит РИА Новости.
28 января Минобороны РФ официально заявило об освобождении от ВСУ поселка Двуречная в Купянском районе Харьковской области.

«Это плацдарм для дальнейшего наступления по территории Купянского района в сторону Волчанского района, то есть это достаточно серьезный оперативно-тактический простор для наших войск», — пояснил Ганчев.

Он отметил, что ранее противник полностью контролировал высоту правого берега реки Оскол. После освобождения этой территории, по словам Ганчева, ВСУ уже не смогут с прежней интенсивностью обстреливать населенные пункты, находящиеся вдоль левого побережья реки.

Читайте также:

ВСУ уничтожают Красноармейск

«Затыкать дыры»: ВСУ перешли к единственной оставшейся тактике на фронте

Более 100 десантников ВСУ совершили неудачную контратаку в Курской области
#реки
#минобороны рф
#красноармейск
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ уничтожают Красноармейск
ТАСС: ВСУ обстреливают Красноармейск, не покинув город
28 января 2025, 15:09

Фото: istockphoto/ffikretow

Военнослужащие ВСУ, не покидая город, начали уничтожать Красноармейск (Покровск) в Донецкой Народной Республике. Они разрушают инфраструктуру и убивают мирных жителей.
Об этом рассказал ТАСС представители силовых структур региона. ВСУ наносят удары внутри населенного пункта: работают артиллерией и реактивными системами залпового огня. Удары идут по микрорайонам Южный и Шахтерский.

«Работа тяжелой и реактивной артиллерии ВСУ замечена в районе проспекта Шахтостроителей и площади Шибанкова», — уточняется в сообщении агентства.

Красноармейск — важнейший узел снабжения ВСУ в Донбассе. Ранее полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков назвал сражение на этом направлении решающим, подчеркнув, что этот город является стратегической и ключевой точкой всего Донбасса.

Читайте также:

«Затыкать дыры»: ВСУ перешли к единственной оставшейся тактике на фронте

Более 100 десантников ВСУ совершили неудачную контратаку в Курской области

Освобождение села под Суджей, удар по ВСУ в Торецке, ожесточенные бои в Курской области: последние новости СВО
#работа
#красноармейск
#город
#всу
#сбу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Европе усомнились в успешном исходе плана Трампа по Украине
Steigan: план Трампа по конфликту на Украине обречен на провал
28 января 2025, 14:28

Фото: iStock/sb2010

Президент США Дональд Трамп допустил ошибку, дав России 100 дней на завершение украинского конфликта, так как у Киева столько времени нет. Об этом пишет норвежское издание Steigan.
«Дональд Трамп дал России сто дней до достижения мирного урегулирования, однако у Украины нет столько времени. Опорные пункты ВСУ схлопываются каждый день, как карточные домики, а когда Часов Яр и Красноармейск возьмут русские, крах ВСУ лишь ускорится», — говорится в статье.

По данным издания, после того, как армия России освобождает последние города, где ранее была возведена качественная оборона ВСУ. Далее мощных линий обороны у Украины нет.

Ранее сообщалось, что Трамп хочет разрешить украинский конфликт до весны. При этом отмечается, что новоиспеченный хозяин Белого дома может вести двойную игру с киевским режимом и Москвой, чтобы реализовать свой замысел.

Читайте также:

Освобождение села под Суджей, удар по ВСУ в Торецке, ожесточенные бои в Курской области: последние новости СВО

В офисе Зеленского хотят переговорить с Трампом до его встречи с Путиным

Стали известны сроки освобождения Курской области
#конфликт
#армия
#дональд трамп
#оборона
#красноармейск
#дома
#армия россии
#новости
#всу
#удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Снисхождения не будет: Хинштейн поможет прокуратуре взыскать украденные деньги
Хинштейн пообещал помощь во взыскании денег с главы Курской корпорации развития
28 января 2025, 14:03

Александр Хинштейн (Фото: duma.gov.ru)

Правительство Курской области поддержит в суде иск к бывшему руководству АО «Корпорация развития Курской области» и ряду предпринимателей. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн.
В своём телеграм-канале он написал , что областное правительство окажет всю необходимую помощь при расследовании должностных и коррупционных преступлений, а также возмещению ущерба, нанесённого российскому государству.

Генпрокуратура считает, что при исполнении госконтрактов было присвоено 32 млрд рублей, направленных из федерального бюджета на строительство фортификационных сооружения в Курской области.

«Каждый, кто преступил закон, должен знать, что никакого снисхождения и поблажек ему не будет. Особенно, когда речь идет о такой жизненно важной для всех курян теме, как строительство фортификационных сооружений», — подчеркнул Александр Хинштейн.

Читайте также:

Хинштейн объявил взыскание Карнаушко за оценку ущерба в результате действий ВСУ

Хинштейн: ВСУ обстреляли деревню Гирьи в Курской области, пострадавших нет

Хинштейн возмутился отпуском курской чиновницы Мусьял в Индии
#строительство
#помощь
#правительство
#закон
#генпрокуратура
#всу
#курская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Боец СВО нашел в грязи икону со своим именем, которая спасла его при обстреле
28 января 2025, 14:00

Фото: iStock/Dmitry Belyaev

Боец ВС РФ Александр Абрамцев нашел в грязи икону, которая позже спасла ему жизнь. Историю рассказывает издание ChitaMedia со ссылкой на один из Telegram-каналов.
«В окопах всегда грязь, и мы использовали настилы. И вот, в один прекрасный момент вместо настила нашли икону. Поднял, очистил. В итоге это оказалась очень старинная икона, и сзади была надпись "рабу Божьему Александру"», — рассказал боец.

Он рассказал эту историю священнику, который пояснил, что эта икона «ждала его». После священнослужитель благословил батальон этой иконой перед боем. В том бою подразделение Абрамцева попало под обстрел противника, однако все пять прилетов пришлись мимо.

Ранее стало известно, что в зоне СВО икона Божьей Матери спасла жизнь российскому солдату. Пуля попала бойцу в грудь, но образ Богородицы не пропустил смерть в сердце воина.

Читайте также:

Священник рассказал, как Казанская икона Божией Матери спасла воина СВО

Погибший на СВО солдат из Тюмени оставил родителям предсмертное письмо

Боец ВС РФ восемь часов полз к своим после подрыва на мине и остался жив
#смерть
#сердце
#жизнь
#икона
#священник
#сво
#вс рф
#обстрел
#солдат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Mash: Курьеры доставили траурный венок генералу ВС РФ Терёхину от СБУ
28 января 2025, 12:51

Фото: istockphoto/zim286

Служба безопасности Украины организовала доставку траурного венка командующему 150-й мотострелковой дивизии генерал-майору Виталию Терехину прямо в зону спецоперации. Для этого были наняты два московских курьера.
О дерзкой выходке украинских спецслужб рассказал телеграм-канал Mash. Сотрудники СБУ разместили в профильном чате сообщение о «несложной работе», которая, к тому же, будет хорошо оплачена. На него откликнулись двое безработных из российской столицы. Им переслали координаты получения венка и адрес доставки, с указанием оставить «посылку» и уйти.

Венок обнаружили родственники военачальника тут же обратились в экстренные службы. Подъехавшие взрывотехники ничего подозрительного не обнаружили. Курьеров уже вычислили по камерам разыскивают.

Генерал-майор Виталий Терёхин родом з Кунгура в Пермском крае. Он боевой офицер, не раз служил в «горячих точках», дважды кавалер ордена Мужества, награждён медалями «За отвагу», Жукова, Суворова и другими. Его противники пошутили опасно, прежде всего — для себя.

Читайте также:

«Затыкать дыры»: ВСУ перешли к единственной оставшейся тактике на фронте

Более 100 десантников ВСУ совершили неудачную контратаку в Курской области

В СБУ предрекли судьбоносное сражение в Красноармейске
#сотрудники
#сбу
#москва
#спецоперация
Следите за нашими новостями
в удобном формате