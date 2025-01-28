Раскрыта важность освобождения поселка Двуречная в Харьковской области

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Освобождение Двуречной в Харьковской области позволит ВС РФ развить дальнейшее наступление в сторону Волчанского района. Об этом заявил глава российской администрации региона Виталий Ганчев, его слова приводит РИА Новости.
28 января Минобороны РФ официально заявило об освобождении от ВСУ поселка Двуречная в Купянском районе Харьковской области.
Он отметил, что ранее противник полностью контролировал высоту правого берега реки Оскол. После освобождения этой территории, по словам Ганчева, ВСУ уже не смогут с прежней интенсивностью обстреливать населенные пункты, находящиеся вдоль левого побережья реки.
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«Это плацдарм для дальнейшего наступления по территории Купянского района в сторону Волчанского района, то есть это достаточно серьезный оперативно-тактический простор для наших войск», — пояснил Ганчев.
Он отметил, что ранее противник полностью контролировал высоту правого берега реки Оскол. После освобождения этой территории, по словам Ганчева, ВСУ уже не смогут с прежней интенсивностью обстреливать населенные пункты, находящиеся вдоль левого побережья реки.
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Элина Позднякова