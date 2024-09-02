Губернатор Гладков: ВСУ ударили ракетой по детскому саду в Белгороде

Фото: сайт Кремля
Во время обстрела Белгорода со стороны ВСУ украинская ракета попала в здание детского сада «Львёнок. В результате социальный объект практически полностью разрушен.
Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. В своём телеграм-канале губернатор добавил, что это уже третье образовательное учреждение, которое пострадало в результате прямых попаданий либо взрывов, случившихся поблизости. Ранее повреждения получили школа и ещё один детский сад.
Руководитель областной администрации подчеркнул необходимость обеспечения безопасности детей. По его словам, в условиях постоянных обстрелов на Харьковской горе в Белгороде начинать учебный год в очном формате невозможно. Поэтому все учебные заведения в этом районе, в том числе детские сады, на неделю переводятся на онлайн-обучение. Если родителям не с кем оставить детей дома, их оперативно определят в учебные заведения в других районах, сообщил Гладков.
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Александр Бойцов