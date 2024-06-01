Гладков: ВСУ более 120 раз обстреляли Белгородскую область за минувшие сутки

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Украинские войска за минувшие сутки более 120 раз обстреляли и атаковали беспилотниками территорию Белгородской области. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков написал в своём Telegram-канале.
В субботу глава области опубликовал информацию об обстрелах, осуществлённых ВСУ 31 мая. Украинские войска выпустили 74 снаряда по восьми районам, ещё не менее 53 атак были осуществлены с помощью беспилотников, включая сброс 21 взрывного устройства с дронов. За этот день были повреждены восемь квартир, 14 частных домовладений, 24 автомобиля, социальный объект, промышленное предприятие и территория сельскохозяйственного предприятия.
Всего под обстрел ВСУ 31 мая попали более 20 населённых пунктов Белгородской области.
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Анастасия Чинкова