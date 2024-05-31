ВСУ обстреляли Горловку кассетными боеприпасами

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Украинские войска выпустили два кассетных боеприпаса по Горловке. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Отмечается, что в районе 20:05 были зафиксированы два запуска кассетных снарядов натовского калибра 155 миллиметров. Они направлялись в сторону населённых пунктов Дзержинск и Горловка.
До этого, с 17:30 до 19:20, ВСУ обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка. Они выпустили по городу сразу десять натовских снарядов.
Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис одобрил удары ВСУ по Белоруссии, в которой находятся российские военные объекты. Читайте об этом в материале «Радио 1».
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До этого, с 17:30 до 19:20, ВСУ обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка. Они выпустили по городу сразу десять натовских снарядов.
Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис одобрил удары ВСУ по Белоруссии, в которой находятся российские военные объекты. Читайте об этом в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова