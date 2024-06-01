Гладков: ВСУ обстреляли село Беленькое в Белгородской области

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Губернатор региона Вячеслав Гладков написал в Telegram-канале, что под обстрел ВСУ попало село Беленькое в Белгородской области.
По словам губернатора, повреждения получили семь частных домов. В результате атаки противника в них выбило окна, а также оказались посечены кровли и хозпостройки.
Гладков заключил, что никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что украинские войска выпустили два кассетных боеприпаса по Горловке. В районе 20:05 были зафиксированы два запуска кассетных снарядов натовского калибра 155 миллиметров.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Гладков заключил, что никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что украинские войска выпустили два кассетных боеприпаса по Горловке. В районе 20:05 были зафиксированы два запуска кассетных снарядов натовского калибра 155 миллиметров.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова