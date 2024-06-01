В Краснодарском крае обнаружили обломки украинского беспилотника

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Обломки дрона ВСУ были найдены в станице Раевской под Новороссийском в Краснодарском крае. Об этом написал в Telegram-канале городской муниципальный центр управления.
Уточняется, что в районе раевских бань выставлено оцепление. В скором времени обломки вражеского беспилотного летательного аппарата будут обезврежены.
Ранее сообщалось, что под обстрел украинской армии попало село Беленькое в Белгородской области. Отмечается, что семь частных домовладений оказались повреждены. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее сообщалось, что под обстрел украинской армии попало село Беленькое в Белгородской области. Отмечается, что семь частных домовладений оказались повреждены. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова