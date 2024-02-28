В МИД РФ раскрыли число россиян, пострадавших от ударов дронов ВСУ в этом году.

Фото: iStock/Naypong
Более ста мирных граждан пострадали от ударов украинских беспилотников с начала этого года. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Кроме того, с 1 января 2024 года было зафиксировано порядка 50 случаев применения ВСУ противопехотных мин «Лепесток».
По словам Мирошника, украинские войска всё чаще осуществляют обстрел российских территорий с помощью беспилотников. Это производится для «откровенной охоты за мирными людьми». Власти страны прекрасно осознают, по кому ВСУ наносят удары, а это, в частности, пожилые люди, женщины и дети.
Также посол российского МИД добавил, что Украина используют кассетные боеприпасы, которые запрещены в более чем 120 странах. Также власти игнорируют конвенцию о запрете противопехотных мин. Много лет назад Киев уведомил о запрете на их использование и полном уничтожении всех имеющихся запасов. Однако сейчас фиксируется применение этого оружия в Запорожье и Донбассе.
Читайте также:
Петербуржец поучаствовал в создании дрона, уничтожившего Abrams
Пленный боец ВСУ, прошедший через психбольницу, рассказал об Авдеевке
Элитные подразделения ВСУ теряют на передовой до 90% личного состава
По словам Мирошника, украинские войска всё чаще осуществляют обстрел российских территорий с помощью беспилотников. Это производится для «откровенной охоты за мирными людьми». Власти страны прекрасно осознают, по кому ВСУ наносят удары, а это, в частности, пожилые люди, женщины и дети.
Читайте также:
Петербуржец поучаствовал в создании дрона, уничтожившего Abrams
Пленный боец ВСУ, прошедший через психбольницу, рассказал об Авдеевке
Элитные подразделения ВСУ теряют на передовой до 90% личного состава
Анастасия Чинкова