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В МИД РФ раскрыли число россиян, пострадавших от ударов дронов ВСУ в этом году

Мирошник: свыше ста россиян пострадали от ударов дронов ВСУ в этом году
28 февраля 2024, 10:48
Фото: iStock/Naypong

Фото: iStock/Naypong

Более ста мирных граждан пострадали от ударов украинских беспилотников с начала этого года. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Кроме того, с 1 января 2024 года было зафиксировано порядка 50 случаев применения ВСУ противопехотных мин «Лепесток».

По словам Мирошника, украинские войска всё чаще осуществляют обстрел российских территорий с помощью беспилотников. Это производится для «откровенной охоты за мирными людьми». Власти страны прекрасно осознают, по кому ВСУ наносят удары, а это, в частности, пожилые люди, женщины и дети.


Также посол российского МИД добавил, что Украина используют кассетные боеприпасы, которые запрещены в более чем 120 странах. Также власти игнорируют конвенцию о запрете противопехотных мин. Много лет назад Киев уведомил о запрете на их использование и полном уничтожении всех имеющихся запасов. Однако сейчас фиксируется применение этого оружия в Запорожье и Донбассе.

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#всу
#россияне
#спецоперация
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Суд вынес приговор украинцу за попытку купить секретную деталь для С-300
Украинца, пытавшегося купить секретную деталь для С-300, осудили за шпионаж
28 февраля 2024, 11:14

Фото: istockphoto / Silent_GOS

Пытавшемуся купить секретную деталь для С-300 украинскому агенту дали 11,5 года. Об этом сообщает ЦОС ФСБ России.
Известно, что украинский агент Сергей Кривицкий, которого задержали в Ростове-на-Дону, пытался купить клистроны, с целью использования их в зенитно-ракетных комплексах С-300. Фигурант осужден на 11,5 лет лишения свободы за шпионаж.

Уточнется, что обвиняемый имеет отношение к организации поставки в ноябре 2019 года аналогичной секретной продукции для армии Украины. В то время был задержан прибывший в столицу России по поручению Кривицкого для покупки клистронов украинец Василий Василенко. На данный момент он отбывает наказание в исправительной колонии.

Украинского спортсмена Василия Василенко первоначально хотели осудить за покушение на контрабанду опасных веществ, оружия и культурных ценностей. Позже его обвинили в шпионаже, и по этой статье 7 декабря 2020 года Мосгорсуд приговорил его к 12 годам лишения свободы с прибыванием в колонии сторого режима.

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#сво
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На российского военного возбудили дело за участие в конфликте на стороне ВСУ
28 февраля 2024, 10:25

Фото: istock / Semen Salivanchuk

На российского военного возбудили дело за участие в боевых действиях на украинской стороне. По данным следствия, мужчина сдался в плен ВСУ и воевал на их стороне. Через полгода путем обмена он попал обратно в РФ.

Как сообщает Телеграм-канал Baza, 52-летний Радик сдался в плен 16 июня около села Водяное в ДНР. Следствие утверждает, что после этого он вступил в добровольческое подразделение «Скала», где прошел инструктаж по, боевой, взрыво-технической и медицинской подготовке. До конца 2023 Радик участвовал в боях на стороне украинской армии на территории Запорожской области и ДНР.

3 января военнослужащего освободили, обменяв на пленных бойцов ВСУ. По прибытию его ожидало уголовное дело. По данным источников, в РФ стало известно, что он воевал на стороне противника, а не просто находился в плену.

27 февраля спецслужбы возбудили на него дело по части 3 статьи 208 УК РФ. Теперь перебежчику грозит т 12 до 20 лет тюремного заключения.

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Появились подробности уничтожения первого танка Abrams в зоне СВО
Первый танк Abrams в зоне СВО подбил ульяновский FPV-дрон «Пиранья»
28 февраля 2024, 10:11

Фото: iStock/vadimrysev

Первый американский танк Abrams, уничтоженный под Авдеевкой, подбил ульяновский FPV-дрон «Пиранья», работающий на уникальных частотах. Об этом сообщил представитель Симбирского конструкторского бюро (СКБ) «Пиранья», предает ТАСС.
«Получил эту информацию от клиента, который скинул переписку с командиром батальона расчета, поразившего танк. Там и рассказали, что это была наша "Пиранья". А потом уже информация появилась в новостях и Telegram-каналах с кадрами горящего Abrams», - говорится в сообщении

По словам собеседника агентства, дроны «Пиранья» также уже подбивали легкую и тяжелую бронетехнику противника. Однако основными их целями являются блиндажи, укрепления и укрытия ВСУ.

Он также пояснил, что «Пираньи» отличаются от других беспилотников своими частотами. Сейчас еще нет аналогов, которые бы работали с видеопередатчиками на подобных уникальных частотах. Впервые дрон был представлен в технополисе «Эра». При тестировании «Пиранья» стал единственным БПЛА, который не удалось подавить средствами РЭБ.

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Наступление на Часов Яр и контроль над Степовым: последние новости СВО
28 февраля 2024, 09:53

Фото: istock / Diy13

Российские бойцы установили контроль над еще одним населенным пунктом на Авдеевском направлении. О том, где продвинулись ВС РФ, и на каком участке ВСУ лишились механизированной бригады, читайте в материале «Радио 1».

Запорожское направление


Российская армия продолжила наступление северо-западнее Вербового, сообщает телеграм-канал «WarGonzo». Противник удерживает позиции невзирая на потери среди личного состава и техники. В результате боев вблизи села ВС РФ уничтожили один танк и бронированный автомобиль ВСУ.

Также российские силы атакуют в районе «Работинского выступа».

Донецкое направление


ВС РФ продвинулись в направлении Орловки и Бердычей. Так же замечаются успехи в Первомайском и Новомихайловке. При поддержке средств дальнего поражения российские бойцы провели штурм Новомихайловки, Георгиевки и Первомайского.

Авдеевское направление


На Авдеевском направлении идут бои в Орловке и Тоненьком. Идет наступление ВС России у Северного. Местность плотно заминирована противотанковыми минами. О потере боеспособности одной из бригады ВСУ сообщил в своем телеграм-канале военный корреспондент Семен Пегов.

«110-я Механизированная бригада ВСУ, одна из задействованных в Авдеевке, потеряла боеспособность и выведена в тыл на переформирование и доукомплектование», - Пегов.

Кроме того, ВС РФ установили контроль над населенным пунктом Степовое.


Бахмутское направление


Ожесточенные бои идут за село Красное. Российские штурмовые подразделения продолжают атаки в центральной части села, а также к северо-востоку от Шоссейной улицы. ВС РФ наступают на Часов Яр с использованием бронетехники.


Луганское направление


Встречные ожесточенные бои зафиксированы на Серебрянском лесном массиве южнее Дибровы. ВС РФ перешли в атаку в районах Ямполевки и Тернов. ВСУ находятся под постоянным огневым контролем ВС РФ в Синьковке.

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#вс рф
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#сводкасво
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Подполье сообщило об уничтожении стоянки РСЗО HIMARS в Николаевской области
Подполье: ВС РФ уничтожили стоянку HIMARS и цех по сборке БПЛА под Николаевом
28 февраля 2024, 09:26

Фото: сайт Минобороны РФ

ВС РФ уничтожили стоянку реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и цех по сборке беспилотников ВСУ в Николаевской области. Об этом сообщил координатор подполья Николаева Сергей Лебедев, пишет РИА Новости.

Подпольщик отметил, что атаки были произведены с 23 по 25 февраля. Данные РСЗО находились в населенном пункте Степовое около военного полигона Широкий Лан. Лебедев заявил, что местные жители сообщали об очень сильном ударе с последующей детонацией.

«Прилет был в стороне фермы крупного рогатого скота, что находится в двух километрах от села», — отметил подпольщик.
Он указал, что там находился цех с производством дронов для украинской армии и неоднократно было замечено движение военнослужащих. Лебедев указал, что ВС России атаковали в дневное время, чтобы застать на рабочих местах экспертов, занимающихся сборкой и наладкой дронов.

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Украинские военные заметили НЛО над зоной боевых действий
Daily Mail: бойцы ВСУ сняли на камеру «бесшумный НЛО» в зоне СВО
28 февраля 2024, 09:15

Фото: istock / ursatii

Украинские военнослужащие в этом месяце «зафиксировали НЛО». Об этом сообщает Daily Mail, ссылаясь на запись, сделанную 406-го батальоном ВСУ.

«Абсолютно бесшумный НЛО в форме диска был зафиксирован на камеру украинскими военными», — сообщается в публикации издания.
Отмечается, что объект засекли над зоной боевых действий.

Видеозапись сделали с помощью беспилотника Mavic компании DJI. Представитель фирмы, со своей стороны, сообщил информагентству, что организация не может объяснить, что было запечатлено украинскими войсками. При этом он допускает, что это может быть связано с техническими неполадками.

Ранее Минобороны РФ показало бегство ВСУ при освобождении Ласточкино под Авдеевкой. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#всу
#запись
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В Британии рассказали о присутствии западного спецназа на Украине
Источник FT заявил, что на Украине находится «западный спецназ»
28 февраля 2024, 07:54

Фото: istock / gorodenkoff

На Украине уже присутствует западный спецназ. Об этом заявил европейский высокопоставленный военный чиновник, пишет британское издание Financial Times (FT).

«Все знают, что на Украине присутствует западный спецназ, об этом просто не заявляли официально», — заявил собеседник агентства.
По словам чиновника, в зоне спецоперации служат военные из разных государств.

Собеседник также прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки европейских бойцов на Украину. Как считает чиновник, заявление Макрона было направлено на создание «сдерживания и неопределенности» в отношениях с Российской Федерацией.

Ранее глава штаба обороны Британии заявил о нехватке боеприпасов из-за помощи Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#украина
#великобритания
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«Бросали оружие и технику»: Опубликованы кадры бегства ВСУ из Ласточкино
Минобороны РФ показало бегство ВСУ при освобождении Ласточкино под Авдеевкой
28 февраля 2024, 07:25

Фото: istock / EvgeniyShkolenko

Российские военнослужащие показали кадры с бегством бойцов ВСУ под натиском штурмовых подразделений группировки войск «Центр» в ходе освобождения населенного пункта Ласточкино в ДНР. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
В ведомстве отметили, что покидая посёлок, военные ВСУ бросили оружие и технику западного производства. В Минобороны подчеркнули, что

«Украинские военнослужащие побросали оружие западного производства, в том числе колесную технику с нацистской символикой», — подчеркнули в Минобороны.
В скором времени, несмотря на артиллерийские обстрелы Ласточкино со стороны ВСУ и атаки вражеских дронов, российские саперы займутся ликвидацией мин и уничтожению взрывоопасных предметов.

Ласточкино находится на западной окраине Авдеевки, освобожденной российскими войсками 17 февраля.

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#кадры
#днр
#всу
#минобороны
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Объявлено о модернизации российского «Тора»
Завод «Купол» объявил о начале глубокой модернизации ЗРК «Тор»
28 февраля 2024, 06:15

Фото: сайт Минобороны РФ

Ижевский электромеханический завод «Купол» запустил процесс глубокой модернизации зенитно-ракетных комплексов семейства «Тор», сообщает руководитель предприятия Фанил Зиятдинов в беседе журналу «Национальная оборона».
Зиятдинов объявил о начале масштабной модернизации «Тора» и отметил, что результатом модернизации станет значительный рост боевых возможностей комплекса. По словам эксперта, десять лет назад завод выпускал единственное изделие – ЗРК «Тор-М2У».

Глава компании уточнил, что «коллектив активно работает над очередной» модернизацией ЗРК семейства «Тор». Будущие зенитно-ракетные комплексы малой дальности удвоят их боевые и эксплуатационные возможности и сделают «Тор-М2» очень непохожим на нынешнюю модель «Тор-М1».

Ранее сообщалось, что экипажи ЗРК «Тор-М1» ВС РФ отражают атаки беспилотников в зоне СВО.

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