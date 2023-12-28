ВСУ обстреляли село Дроновка в Белгородской области

Минобороны РФ впервые за время проведения специальной военной операции раскрыло число служащих в ВС РФ по контракту. Всего в российской армии служат более 640 тысяч контрактников. Такие данные следуют из материалов оборонного ведомства «Армия в цифрах — 2023».