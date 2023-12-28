Погиб один из пострадавших при атаке ВСУ на белгородский мост

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Минувшей ночью скончался один из пострадавших во время атаки дрона-камикадзе ВСУ на мост в Белгородской области. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков.
«Сегодня ночью в реанимации в результате кардиогенного шока умер Сергей Николаевич, один из рабочих, которые пострадали во время вражеской атаки в Грайворонском городском округе», - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что врачи боролись за его жизнь до конца.
23 декабря Гладков сообщал, что три человека пострадали во время атаки дрона-камикадзе ВСУ на мост в Белгородской области. После еще двое пострадавших обратились за помощью в больницу.
ЧП случилось между поселками Совхозный и Горьковский. В момент атаки со стороны ВСУ дорожники на мосту проводили ремонтные работы. Взрывное устройство попало в асфальтоукладочный каток.
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Элина Позднякова