Гладков: ВСУ пытаются прорваться через границу

Фото: istockphoto / Vladislav Stepanov
Вооружённые силы Украины (ВСУ) предпринимают попытки проникнуть на территорию Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
По информации Министерства обороны России, ситуация на границе остаётся сложной, но контролируемой.
Губернатор подчеркнул, что российские военные проводят плановые работы на границе. Он призвал жителей региона доверять только официальной информации и сохранять спокойствие.
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«Появилась информация о том, что противник пытается прорваться через границу Белгородской области. ситуация на границе остается сложной, но контролируемой», — написал Гладков.
Губернатор подчеркнул, что российские военные проводят плановые работы на границе. Он призвал жителей региона доверять только официальной информации и сохранять спокойствие.
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Мира Полтева