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Гладков: ВСУ пытаются прорваться через границу

27 августа 2024, 12:23
Фото: istockphoto / Vladislav Stepanov

Фото: istockphoto / Vladislav Stepanov

Вооружённые силы Украины (ВСУ) предпринимают попытки проникнуть на территорию Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
По информации Министерства обороны России, ситуация на границе остаётся сложной, но контролируемой.

«Появилась информация о том, что противник пытается прорваться через границу Белгородской области. ситуация на границе остается сложной, но контролируемой», — написал Гладков.



Губернатор подчеркнул, что российские военные проводят плановые работы на границе. Он призвал жителей региона доверять только официальной информации и сохранять спокойствие.

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#всу
Российские войска освободили Орловку в ДНР
ВС РФ освободили Орловку в ДНР, уничтожив за сутки до 530 боевиков ВСУ
27 августа 2024, 12:21

Фото: iStock/macky_ch

Российские подразделения группировки «Центр» освободили населенный пункт Орловка в ДНР, уничтожив за сутки до 530 боевиков ВСУ. Об этом сообщило Минобороны России.
В российском военном ведомстве отметили, что ВС РФ нанесли удары по противнику в районах населенных пунктов Воздвиженка, Розовка, Новгородское и Сергеевка. Также были отражены 7 контратак подразделений 150-й и 151-й механизированных бригад ВСУ.

Уточняется, что в ходе ожесточенных боев ВСУ потеряли танк, 4 боевые бронированные машины, шесть автомобилей и иные объекты.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Нардеп Рады Гончаренко* описал матом положение на покровском направлении в ДНР
27 августа 2024, 12:21

Фото: istockphoto/olegda88

Нардеп украинского парламента Алексей Гончаренко* высказался матом про сложившуюся ситуацию на покровском направлении в Донецкой народной республике. Нецензурное сообщение опубликовано в Telegram-канале политика.
«На Покровском направлении – ****** (...) После Покровска дорога на Днепр будет открыта», — гласит публикация.
Парламентарий добавил, что ситуация на фронтовом участке в ДНР является «катастрофичной». Депутат, по его словам, не может понять план главкома ВСУ Александра Сырского.

Ранее сообщалось, что суд в России приговорил американского наемника заочно к 14 годам колонии строгого режима за участие в боевых действиях против ВС РФ.

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Военный эксперт Подоляка назвал героев, отстоявших колонию в Малой Локне от ВСУ
27 августа 2024, 12:02

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские военные не дали украинской армии прорваться в населенный пункт Малая Локня Суджанского района Курской области. Вместе с военными из 1009-го полка плечом к плечу сражались солдаты из 9-го и 30-го полков 18-ой мотострелковой дивизии. Об этом в своем Telegram-канале написал военный эксперт Юрий Подоляка.
Ранее Минобороны России сообщило, что военные ВС РФ отразили попытки прорыва Вооруженных сил Украины в Малую Локню на машинах пехоты Marder и Stryker. Враг был уничтожен на подступах к специальному объекту.

МО: ВС РФ отразили попытки прорыва ВСУ в Малую Локню на машинах Marder и Stryker
МО: ВС РФ отразили попытки прорыва ВСУ в Малую Локню на машинах Marder и Stryker

Помимо этого, военный эксперт выделил комбата 9-го полка с позывным «Отмель». Военачальник руководил обороной колонии в самую трудную первую неделю боев и пал в бою смертью храбрых 20 августа.

«И вечная память всем парням, кто ценой своей жизни остановил противника и не дал ему пройти к их «главному призу» (как они считали) — Курской АЭС», — заключил он.

Напомним, что российские военные заняли оборону вокруг колонии и внутри комплекса зданий, заранее эвакуировав персонал и заключенных. Помимо этого, обороняющимся в колонии силам оказывали поддержку экипажи армейской авиации и артиллерия. При попытке прорваться ВСУ потеряли около десяти боевых машин пехоты и бронетранспортеров, а также около сотни боевиков.

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Стало известно о попытке ВСУ прорваться через еще один участок российской границы
Mash: ВСУ попытались прорваться у МАПП «Шебекино» в Белгородской области
27 августа 2024, 11:45

Фото: iStock/IherPhoto

ВСУ попытались прорваться у международного автомобильного пропускного пункта «Шебекино» в Белгородской области. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что в попытке атаки принимали участие до 300 боевиков украинской армии, в числе атакующих якобы были и иностранные наемники. Согласно информации источника, противник попал под артиллерийский огонь ВС России.

Официального подтверждения факта боев близ этих участков границы от Минобороны РФ в настоящее время не поступало.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В Курской области объявили ракетную опасность
Врио губернатора Смирнов сообщил о ракетной опасности в Курской области
27 августа 2024, 11:23

Фото: iStock/Photoboyko

Ракетная опасность объявлена на территории Курской области. Об этом написал в своем Telegram-канале врио губернатора Алексей Смирнов.
Смирнов отметил, что людям в домах необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Всем, кто находится на улице, надо зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие, заключил он.

Иной информации Смирнов не привел.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#вс рф
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Подполье сообщило об ударах в районе аэродрома в Хмельницкой области
Подполье: удары нанесены в районе аэродрома и складов в Хмельницкой области
27 августа 2024, 11:08

Фото: iStock/RamonCast

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что удары были нанесены в районе аэродрома и складов в Хмельницкой области. Об этом информирует РИА Новости.
Уточняется, что в результате удара в районе Староконстантинова могла быть уничтожена система ПВО ВСУ. Согласно предварительным данным, был поражен пункт дислокации пилотов украинской армии.

По словам Лебедева, один из ударов по Хмельницкой области пришелся по объекту, у которого часто замечали вражеских офицеров, в том числе иностранных.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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В ЕСе заявили о серьёзной угрозе для иностранных инструкторов на Украине
27 августа 2024, 11:04

Фото: istockphoto / sinonimas

В Европейском союзе считают, что отправка иностранных инструкторов на Украину может быть опасной для них. Об этом сообщили в РИА Новости.
В публикации отмечается, что если инструкторы будут работать на территории Украины, то ситуация с угрозами для солдат из ЕС может стать критической.

«Дипломатическая служба ЕС также высказала свою позицию по этому вопросу. В комментарии службы говорится, что Россия может достичь любой точки Украины с помощью баллистических ракет и беспилотников», — поделились в ведомстве.

Кроме того, дипломатическая служба союза отметила, что солдаты из ЕС могут рассматриваться Россией как активно участвующие в конфликте. Это может вызвать непредсказуемую реакцию со стороны России.

На прошлой неделе стало известно, что министры иностранных дел и обороны стран ЕС намерены обсудить вопрос отправки инструкторов на Украину.

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В Харьковской области прогремели взрывы
«Страна.ua»: в Богодухове под Харьковом прогремели взрывы
27 августа 2024, 11:02

Фото: istockphoto/Leonid Ikan

В Харьковской области Украины в городе Богодухов прогремели взрывы. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».
«О прилетах в Богодухове под Харьковом сообщают местные паблики», — говорится в сообщении.

Помимо этого, публикуется видео, которое предположительно снято в окрестностях Богодухова, в нем над городом понимается дым.

Удары по украинской инфраструктуре со стороны российских вооруженных сил начались 10 октября 2022 года, через два дня после теракта на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется в украинских регионах ежедневно.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Военные ВС РФ наносят один из самых массированных ударов по Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#тревога
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#всу
#зеленский
#воздушная тревога
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SHOT: ВСУ подошли к границе с Белгородской областью, идет бой у Нехотеевки
27 августа 2024, 10:32

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Боевики ВСУ подошли к границе с Белгородской областью, сообщает SHOT, ссылаясь на источник. Пограничники РФ дают противнику отпор у населенного пункта Нехотеевка. По предварительной информации, ВСУ имеют восемь бронеавтомобилей, а также до 60 единиц живой силы.
Известно, что их отбросили наши артиллеристы при подходе к границе, однако враг укрылся в лесополосе и продолжает огонь.

Россия проводит спецоперацию в Донбассе с 24 февраля 2022 года. Украинские радикалы активно атакуют приграничные территории РФ. Одно из дерзких нападений было совершено утром, 6 августа, в приграничье Курской области.

Накануне президент России Владимир Путин поручил профинансировать подразделения теробороны в приграничных территориях из федерального бюджета.

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#россия
#украина
#война
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#вс рф
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#белгородская область
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