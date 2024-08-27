Российские войска освободили Орловку в ДНР

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Российские подразделения группировки «Центр» освободили населенный пункт Орловка в ДНР, уничтожив за сутки до 530 боевиков ВСУ. Об этом сообщило Минобороны России.
В российском военном ведомстве отметили, что ВС РФ нанесли удары по противнику в районах населенных пунктов Воздвиженка, Розовка, Новгородское и Сергеевка. Также были отражены 7 контратак подразделений 150-й и 151-й механизированных бригад ВСУ.
Уточняется, что в ходе ожесточенных боев ВСУ потеряли танк, 4 боевые бронированные машины, шесть автомобилей и иные объекты.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Уточняется, что в ходе ожесточенных боев ВСУ потеряли танк, 4 боевые бронированные машины, шесть автомобилей и иные объекты.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова