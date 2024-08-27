В Раде высказались матом о ситуации на покровском направлении в ДНР

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Нардеп украинского парламента Алексей Гончаренко* высказался матом про сложившуюся ситуацию на покровском направлении в Донецкой народной республике. Нецензурное сообщение опубликовано в Telegram-канале политика.
«На Покровском направлении – ****** (...) После Покровска дорога на Днепр будет открыта», — гласит публикация.Парламентарий добавил, что ситуация на фронтовом участке в ДНР является «катастрофичной». Депутат, по его словам, не может понять план главкома ВСУ Александра Сырского.
Ранее сообщалось, что суд в России приговорил американского наемника заочно к 14 годам колонии строгого режима за участие в боевых действиях против ВС РФ.
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*Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
Никита Кротов