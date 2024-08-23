ВСУ атаковали АЭС в Курской области, ВС РФ продвинулись к Покровску: последние новости СВО

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Украинская сторона по-прежнему пытается укрепить свои позиции в Курской области, тем самым расходуя имеющиеся ресурсы. Однако нехватка военных сил со стороны ВСУ начинает ощущаться по всему фронту. Российская армия планомерно зачищает освобожденные населенные пункты от присутствия противника и продвигается сразу на нескольких направлениях фронта. О последних событиях в зоне проведения спецоперации расскажет редакция «Радио 1».
Курское направление
Ситуация на границе продолжает оставаться напряженной. ВСУ не прекращают попыток углубиться в Курскую область с поддержкой бронетехники, но ВС РФ успешно противостоят этим атакам. Поступают сообщения о том, что противник накапливает силы и ресурсы в лесистых районах вблизи Ольговки, в том числе танки. Информация не подтверждена.
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В приграничных зонах прорывов границы не наблюдается, однако продолжаются артиллерийские и авиационные удары по позициям ВС РФ. За последние дни украинские силы несколько раз обстреливали понтонные переправы, построенные на месте ранее разрушенных мостов, но утверждать, что логистика из Глушково и других приграничных населенных пунктов полностью нарушена, нельзя.
В целом, украинские силы обороны сохраняют свой наступательный потенциал на этом направлении, однако реализовать его им пока не удается.
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Угроза АЭС и удар по нефтебазе
ВСУ вновь атаковали нефтебазу в Пролетарске Ростовской области, которую не могут потушить уже несколько дней. Об этом сообщает портал Baza. По информации телеграм-канала, украинский беспилотник попытался атаковать территорию нефтебазы около 5:00 утра. По предварительным данным, в результате падения дрона никто не пострадал.
Кроме того, продолжает сохраняться напряженная ситуация вокруг Курской АЭС. Накануне президент России Владимир Путин заявил, что Украина предприняла попытку удара по Курской атомной электростанции (АЭС). Он отметил, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) было уведомлено об этом инциденте.
Красноармейское направление
ВСУ начинают отступление за реку Оскол, а в районе Часова Яра они сжимаются на север. Кроме того, противник покидает свои позиции в окрестностях Красноармейска. В зоне контроля группировки войск «Центр» остается населенный пункт Нью-Йорк. Идет планомерная работа по зачистке территорий от остатков украинского гарнизона.
Российские войска продолжают движение в сторону Покровского. На северо-востоке города Артемово (Железное) российские десантные группы атакуют с направления электрической подстанции «Центральная-330», приближаясь к Нелеповке, при этом бои уже развернулись на восточных окраинах.
На северном фланге в районе Дружбы российские войска продолжают преодолевать линии обороны ВСУ в городских условиях, готовясь продвигаться к Дачному и Дылеевке. К киевским частям поступают сведения о нехватке личного состава, вызванной переброской подкреплений на Курское направление, что может вынудить их оставить позиции.
Запорожское и Херсонское направления
Этот сегмент фронта продолжает оставаться наименее активным по сравнению с остальными участками линии соприкосновения. Положение фронта существенно не изменилось. Тем не менее, на этой неделе появились сообщения о подготовке наступления киевских сил, однако эта информация официально не подтверждена. Численность группировки противника на этом участке остается прежней.
Российские подразделения продолжают наступление вдоль трассы О0532, заняв несколько ключевых позиций. Также они смогли взять под контроль участки около Водяного. В пресс-службе группы войск «Восток» отметили, что бойцам удалось занять более выгодные позиции и нанести значительный урон вражеским силам и технике. Потери противника составляют до 665 человек.
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Южнодонецкое направление
Идут активные противостояния в Константиновке. Противник пытается идти в контратаки, однако не достигает успеха. Освобожден населенный пункт Птичье. Кроме того, российские войска сделали шаг вперед в сторону Калиново, где также развернулись бои.
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Анастасия Хохлова