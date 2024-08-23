ВСУ атаковали АЭС в Курской области, ВС РФ продвинулись к Покровску: последние новости СВО

Украинская сторона по-прежнему пытается укрепить свои позиции в Курской области, тем самым расходуя имеющиеся ресурсы. Однако нехватка военных сил со стороны ВСУ начинает ощущаться по всему фронту. Российская армия планомерно зачищает освобожденные населенные пункты от присутствия противника и продвигается сразу на нескольких направлениях фронта. О последних событиях в зоне проведения спецоперации расскажет редакция «Радио 1».