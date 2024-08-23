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Посол Антонов: Путин принял решение по ответу на нападение на Курскую область

23 августа 2024, 08:35
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин принял решение по ответу на попытку ВСУ вторгнуться в Курскую область. Об этом сообщил посол России в США Анатолий Антонов, передает РИА Новости.
Антонов выразил уверенность в том, что все причастные понесут суровое наказание за произошедшее в Курской области. По словам дипломата, операция ВСУ в регионе не создаст никакой «буферной зоны» на территории РФ.

Посол добавил, что у России не было контактов с американской стороной по поводу данной вражеской операции. Он заключил, что РФ необходимо укреплять армию и флот и «всем вместе думать о защите Родины».



Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Появились данные о ночной попытке ВСУ атаковать атомную станцию под Курском
Киев попытался атаковать дроном-камикадзе АЭС в Курчатове
23 августа 2024, 09:19

Фото: istock/Azovsky

Боевики Вооруженных сил Украины пытались ночью атаковать дроном-камикадзе атомную электростанцию в Курчатове. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.
Сообщается, что БПЛА был сбит вблизи Курчатовской АЭС, а обнаружен недалеко от хранилища отработанного ядерного топлива станции.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что Украина предприняла попытку удара по Курской атомной электростанции (АЭС). Он отметил, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) было уведомлено об этом инциденте.

Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

Боевики ВСУ снова атаковали нефтебазу в ростовском Пролетарске. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
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ВСУ атаковали АЭС в Курской области, ВС РФ продвинулись к Покровску: последние новости СВО
Киев попытался атаковать дроном-камикадзе АЭС в Курчатове: подробности
23 августа 2024, 09:19

Фото: istock/quantic69

Украинская сторона по-прежнему пытается укрепить свои позиции в Курской области, тем самым расходуя имеющиеся ресурсы. Однако нехватка военных сил со стороны ВСУ начинает ощущаться по всему фронту. Российская армия планомерно зачищает освобожденные населенные пункты от присутствия противника и продвигается сразу на нескольких направлениях фронта. О последних событиях в зоне проведения спецоперации расскажет редакция «Радио 1».

Курское направление


Ситуация на границе продолжает оставаться напряженной. ВСУ не прекращают попыток углубиться в Курскую область с поддержкой бронетехники, но ВС РФ успешно противостоят этим атакам. Поступают сообщения о том, что противник накапливает силы и ресурсы в лесистых районах вблизи Ольговки, в том числе танки. Информация не подтверждена.

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В США рассказали о тайной цели Зеленского, которую он прикрывает атакой на Курск

В приграничных зонах прорывов границы не наблюдается, однако продолжаются артиллерийские и авиационные удары по позициям ВС РФ. За последние дни украинские силы несколько раз обстреливали понтонные переправы, построенные на месте ранее разрушенных мостов, но утверждать, что логистика из Глушково и других приграничных населенных пунктов полностью нарушена, нельзя.

В целом, украинские силы обороны сохраняют свой наступательный потенциал на этом направлении, однако реализовать его им пока не удается.

Фото: istock/Michele Ursi

Угроза АЭС и удар по нефтебазе


ВСУ вновь атаковали нефтебазу в Пролетарске Ростовской области, которую не могут потушить уже несколько дней. Об этом сообщает портал Baza. По информации телеграм-канала, украинский беспилотник попытался атаковать территорию нефтебазы около 5:00 утра. По предварительным данным, в результате падения дрона никто не пострадал.

Кроме того, продолжает сохраняться напряженная ситуация вокруг Курской АЭС. Накануне президент России Владимир Путин заявил, что Украина предприняла попытку удара по Курской атомной электростанции (АЭС). Он отметил, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) было уведомлено об этом инциденте.

Красноармейское направление


ВСУ начинают отступление за реку Оскол, а в районе Часова Яра они сжимаются на север. Кроме того, противник покидает свои позиции в окрестностях Красноармейска. В зоне контроля группировки войск «Центр» остается населенный пункт Нью-Йорк. Идет планомерная работа по зачистке территорий от остатков украинского гарнизона.

Российские войска продолжают движение в сторону Покровского. На северо-востоке города Артемово (Железное) российские десантные группы атакуют с направления электрической подстанции «Центральная-330», приближаясь к Нелеповке, при этом бои уже развернулись на восточных окраинах.

На северном фланге в районе Дружбы российские войска продолжают преодолевать линии обороны ВСУ в городских условиях, готовясь продвигаться к Дачному и Дылеевке. К киевским частям поступают сведения о нехватке личного состава, вызванной переброской подкреплений на Курское направление, что может вынудить их оставить позиции.

Запорожское и Херсонское направления


Этот сегмент фронта продолжает оставаться наименее активным по сравнению с остальными участками линии соприкосновения. Положение фронта существенно не изменилось. Тем не менее, на этой неделе появились сообщения о подготовке наступления киевских сил, однако эта информация официально не подтверждена. Численность группировки противника на этом участке остается прежней.

Российские подразделения продолжают наступление вдоль трассы О0532, заняв несколько ключевых позиций. Также они смогли взять под контроль участки около Водяного. В пресс-службе группы войск «Восток» отметили, что бойцам удалось занять более выгодные позиции и нанести значительный урон вражеским силам и технике. Потери противника составляют до 665 человек.

Антонов рассказал о судьбе вторгшихся в Курскую область нацистов
Антонов рассказал о судьбе вторгшихся в Курскую область нацистов

Южнодонецкое направление


Идут активные противостояния в Константиновке. Противник пытается идти в контратаки, однако не достигает успеха. Освобожден населенный пункт Птичье. Кроме того, российские войска сделали шаг вперед в сторону Калиново, где также развернулись бои.

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Командир спецназа «‎Ахмат» Алаудинов сделал важное заявление о происходящем под Курском
Алаудинов сообщил об уничтожении двух групп ВСУ на курском направлении
23 августа 2024, 08:23

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Командир спецназа «‎Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что были уничтожены две группы боевиков Вооруженных сил Украины, заброшенные на курское направление. Об этом он сообщил в видеообращении в своем Telegram-канале.
«Противник все больше и больше резервов закидывает на нашем направлении. У меня ребята только что уничтожили две группы, заброшенные противником. Взяли пленного», — сказал он.

Командир пообещал показать пленного, как только его вывезут. Помимо этого, он добавил, что было уничтожено очень много военных ВСУ.

В Минобороны России сообщили, что потери украинских войск на курском направлении за сутки составили более 300 человек и 23 единицы техники, в том числе три танка.

Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

Военэскперт объяснил, почему РФ выбирает стратегию сдерживания на атаки Киева. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#минобороны
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Бойцы штурмовой бригады «Урал» отомстили ВСУ за смерть курганского командира
23 августа 2024, 08:17

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Военнослужащие 137-й отдельной штурмовой бригады «Урал» отомстили украинским боевикам за смерть курганского командира и уничтожили вражеский опорный пункт. Об этом говорится в Telegram-канале «Шадринск за Победу».
Уточняется, что курганский командир с группой взял опорник ВСУ и ликвидировал восемь вражеских солдат, однако из-под обстрела противника ему выйти не удалось. После чего бойцы из из бригады «Урал» отправили ВСУ ответный снаряд.

Согласно информации источника, данным снарядом военные ВС РФ уничтожили вражеский опорный пункт, отомстив за своего командира.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Ганчев не исключил, что наемники под Харьковом прикрывают дыры в обороне ВСУ
23 августа 2024, 08:07

Фото: istock/e-crow

Наемники в Харьковской области «‎прикрывают дыры в обороне», которые возникли из-за переброски Вооруженных сил Украины на курское направление. Об этом заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, пишет РИА Новости.
Он отметил, что украинское командование вынужденно оголяет разные участки фронта, потому что большие силы расходуются в Курской области. Новые резервы подгоняются на это направление.

«Не исключено, что с подразделениями наемников они поступили также, и мы видим очередную группу так называемого подкрепления, необходимую для перекрытия возникших дыр в обороне», — рассказал он.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал объявить наемников американской ЧВК Forward Observation Group, которые участвуют в нападении Украины на Курскую область, приоритетной целью для уничтожения.

Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

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Бывший украинский военный из отряда Кривоноса призвал ВСУ идти против властей в Киеве
Боец отряда Кривоноса «‎Борзый» призвал ВСУ идти против отдающих приказы в Киеве
23 августа 2024, 07:57

Фото: istock/Prostock-Studio

Бывший украинский военный призвал Вооруженные силы Украины идти против тех, кто отдает приказы в Киеве. Об этом информирует РИА Новости.
Боец добровольческого отряда имени Максима Кривоноса, сформированного из бывших военнослужащих ВСУ, с позывным «Борзый» рассказал, что на фронте они должны были выстроить опорник для ребят, когда идет наступление, но командование забросило военных практически в тыл к российским войскам. По его словам, украинские командиры не считаются с рисками для бойцов и с их потерями.

Солдат рассказал, что от военных ВС РФ он не встретил никакой агрессии. Боец отметил, что российские военные не считают Украину и Россию противниками. Помимо этого, он добавил, что в ВСУ проводится серьезная пропаганда, чтобы военнослужащие не сдавались в плен. Он призвал украинский народ задуматься о будущем и прекратить воевать.

«‎Надо уже, наверное, собраться и воевать против общего врага, который сидит не в окопах напротив них, а того, что отдает приказы там, в Киеве, которые говорят, что будут воевать до последнего украинца», — сказал боец.

Ранее стало известно удастся ли Киеву создать «‎буферную зону» на территории России. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что «это невозможно». По его словам, никакой буферной зоны на территории Российской Федерации не будет.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#украина
#посол
#сво
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Стало известно удастся ли Киеву создать «‎буферную зону» на территории России
Антонов: никакой буферной зоны на территории России не будет, это невозможно
23 августа 2024, 07:17

Фото: istock/Sner

Украине не удастся создать какую-либо «‎буферную зону» на территории Российской Федерации. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, информирует РИА Новости.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении сообщил, что одной из целей атаки Украины Курской области является создание буферной зоны на территории России.

«Это невозможно, это невозможно... Никакой буферной зоны на территории Российской Федерации не будет», — сказал посол.

Не американцам судить, что должна делать Россия, и как Российская Федерация будет защищать свои рубежи, сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, что в США однозначно не отвергают таких заявлений Киева. По его словам, мы даже разговаривать об этом с ними не будем.

Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

В Минобороны России сообщили, что потери украинских войск на курском направлении за сутки составили более 300 человек и 23 единицы техники, в том числе три танка.

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#минобороны
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Семьи погибших наемников из Колумбии могут подать иск против Киева
23 августа 2024, 06:59

Фото: istock/EvgeniyShkolenko

Семьи погибших на Украине наемников из Колумбии могут подать иск против Киева. Об этом пишет РИА Новости.
Вдова Уильяма Гамбоа Ольга Товар рассказала, что на Украину муж уехал 12 июля 2023 года. Мужчина воевал в качестве наемника на донецком направлении в составе Вооруженных сил Украины.

По ее словам, о смерти супруга она узнала от его сослуживцев, которые забрали Уильяма с поля боя и отвезли в больницу. Женщина отметила, что командиры части сказали, что тела оттуда уже перевезли. Помимо этого, у похоронных компаний и уполномоченных организаций информации также нет.

Вдова отметила, что украинские власти не оказывают им никакой поддержки, чтобы найти родственников. Она рассказала, что аналогичная ситуация произошла еще у трех семей.

«По правде говоря, мы в процессе, пытаемся понять, с кем мы можем связаться на Украине, куда мы могли бы подать иск», — сказала Товар.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал объявить наемников американской ЧВК Forward Observation Group, которые участвуют в нападении Украины на Курскую область, приоритетной целью для уничтожения.

Наёмники из американской ЧВК не смогли выбраться живыми из Русской Конопельки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#женщина
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Это конец для Киева? Американский политолог предсказал судьбу Украины после атаки на Курск
Миршаймер: атака ВСУ на Курскую область ускорит поражение Украины
23 августа 2024, 06:56

Нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область приведет к ускорению поражения Киева в конфликте. Об этом заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«Я считаю, что нападение на Россию было огромной ошибкой украинцев. Это не пойдет им на пользу, а наоборот, ускорит их поражение», — отметил политолог.
Миршаймер подчеркнул, что Россия не ожидала, что украинское руководство решится на столь опрометчивый шаг, который он назвал «безумной идеей».

Ранее, 6 августа, формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области, однако их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что операция завершится разгромом противника и выходом на государственную границу.

В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан введен режим контртеррористической операции.

Напомним, американский экономист Джеффри Сакс заявлял, что конфликт на Украине после нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область вошел в заключительную и крайне опасную стадию.

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