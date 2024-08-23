Посол Антонов: Путин принял решение по ответу на нападение на Курскую область

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин принял решение по ответу на попытку ВСУ вторгнуться в Курскую область. Об этом сообщил посол России в США Анатолий Антонов, передает РИА Новости.
Антонов выразил уверенность в том, что все причастные понесут суровое наказание за произошедшее в Курской области. По словам дипломата, операция ВСУ в регионе не создаст никакой «буферной зоны» на территории РФ.
Посол добавил, что у России не было контактов с американской стороной по поводу данной вражеской операции. Он заключил, что РФ необходимо укреплять армию и флот и «всем вместе думать о защите Родины».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Посол добавил, что у России не было контактов с американской стороной по поводу данной вражеской операции. Он заключил, что РФ необходимо укреплять армию и флот и «всем вместе думать о защите Родины».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова