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Минфин Украины отказал двум регионам в финансах на укрепления

Минфин Украины отказал в средствах на укрепления Черниговской и Сумской областям
12 июня 2024, 02:44
Фото: istock / Tofotografie

Фото: istock / Tofotografie

Украинское Министерство финансов отказало выделять деньги на оплату установки противотанковых заграждений вблизи населенного пункта Белополье в Сумской области. Об этом сообщил бывший депутат Верховной Рады Борислав Береза на своем YouTube-канале.
В видео он показал два письма Минфина страны, в которых затрагивается тема финансирования оборонительных сооружений в двух регионах.

По Сумской области указано, что Минфин Украины «не согласовывает передачу межбюджетного трансфера из бюджета Броварской городской территориальной общины Киевской области в бюджет Белопольской городской территориальной общины Сумской области на оплату услуг экскаватора и грузового транспорта по погрузке, разгрузке, перевозке и установке бетонных тетраэдров (противотанковых пирамид)».



Касаемо Черниговской области в документе пишут, что украинский Минфин готов пойти на трансфер денег из бюджета Киева в бюджет Черниговской городской территориальной общины, но только в части выделения денег на восстановление инфраструктуры.

В последнее время на Украине обсуждается возможное наступление российских войск в Сумской области. Помимо этого, накануне поступали сообщения о том, что военные ВС РФ зашли на территорию села Рыжевка в этом регионе.

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#вс рф
Губернатор Севастополя сообщил о работе ПВО
Губернатор Развожаев: силы ПВО работают в Севастополе
12 июня 2024, 03:30

Фото: istock / chameleonseye

Российские системы противовоздушной обороны работают в Севастополе и ликвидируют воздушные цели. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Телеграм-канале
Как утверждает городской глава, все службы были приведены в состояние боевой готовности.

Развожаев также призвал жителей сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться во временных укрытиях или безопасных местах.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Шебекино из РСЗО, есть погибший. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#губернатор
#меры
#всу
#пво
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ВСУ атаковали Шебекино из РСЗО, есть погибший
Гладков: Мирный житель погиб при обстреле Шебекина Белгородской области
12 июня 2024, 03:18

Фото: istock / gorodenkoff

Город Шебекино в Белгородской области обстреляли украинские войска из РСЗО. В результате атаки один человек скончался, трое пострадали. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Телеграм-канале.
«Город Шебекино подвергся обстрелу со стороны ВСУ из РСЗО. В результате прямого попадания снаряда в квартиру погиб один мирный житель», — написал глава региона.
Как утверждает Гладков, двух женщин с различными осколочными ранениями госпитализировали в городскую больницу №2 города Белгорода, где им оказали всю необходимую помощь. Еще один пострадавший был контужен, помощь медиков была предоставлена на месте, от госпитализации мужчина отказался.

По предварительным данным, повреждения зафиксированы в 6 частных жилых домовладениях и 11 многоквартирных домах. В них выбило окна, посекло фасады и кровли, в некоторых квартирах повредило балконные плиты. Одно частное домовладение получило серьезный ущерб вследствие прямого попадания. Также повреждены 9 автомобилей и ЛЭП.

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#губернатор
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#Вячеслав Гладков
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Нидерланды выделили 60 млн евро на закупку БПЛА для Украины
11 июня 2024, 23:05

Фото: iStock/darkojow

Министерство обороны Нидерландов заявило о выделении 60 миллионов евро на закупку беспилотников для ВСУ.
Об этом сообщает РИА Новости. При этом отмечается, что Украина получит в том числе надводные дроны и БПЛА с функцией вида от первого лица.

Незадолго до этого стало известно, что Германия поставит Киеву снайперские винтовки, беспилотники и ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot. Также стране будет оказана и другая ​поддержка.

О новой военной помощи Украине сообщил глава Минобороны Германии Борис Писториус по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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#нидерланды
#всу
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В Харьковской области сообщили о массовом вызове медиков в ТЦК
В Харьковской области идет массовый вызов медиков и водителей в ТЦК — Страна.ua
11 июня 2024, 22:09

Фото: iStock/ShutterOK

В подконтрольной Киеву части Харьковской области ведётся массовый вызов медиков и водителей в Территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине.
Об этом пишет в Telegram-канале украинское издание «Страна.ua». По словам одного из сотрудников скорой медицинской помощи, все машины скорой Харькова отправляют в ТЦК для обновления данных.

После того, как люди приходят, их не отпускают. Ситуация складывается ровно как в Одессе, отметил он.

Во вторник сообщалось, что в Одессе представители ТЦК вызвали в военкомат скорую медицинскую помощь с целью мобилизации ее сотрудников.

Разразился скандал. К ТЦК приехали еще несколько скорых, которые включили сирены в знак протеста против действий военкоматов.

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#украина
#мобилизация
#врачи
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В Госдуме раскритиковали генералов Минобороны за обмундирование солдат
Депутат Госдумы Шаманов раскритиковал генералов МО РФ за обмундирование солдат
11 июня 2024, 20:30

Фото: iStock/zim286

Заместитель главы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, а также вопросам общественных и религиозных объединений Владимир Шаманов выразил недовольство касательно обмундирования солдат, назвав Российскую армию «партизанским отрядом».
Шаманов отметил, что солдаты вынуждены самостоятельно заботиться о своей экипировке, часто используя свои собственные средства или финансовую помощь от родственников, пишет РБК. По его мнению, качество выдаваемого обмундирования оставляет желать лучшего и не соответствует должным стандартам.

В 2022 году официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналиста о проблемах с экипировкой в армии, признал наличие таких проблем и отметил, что принимаемые меры для их решения дали положительные результаты.

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#солдаты
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«В окружении»: боевик ВСУ откровенно высказался о ситуации на фронте
Командир ВСУ: мобилизация не решит проблему нехватки солдат на фронте
11 июня 2024, 19:55

Фото: iStock/YakubovAlim

На Украине не смогут решить проблему нехватки людей на передовой.
Такое заявление сделал комбат Иван Матейко, его публикует «Фокус». По его мнению, у киевского режима нет мотивированных и обученных патриотов.

Он также подчеркнул, что ситуация патовая и людей не хватает на оборону, поэтому командиры решают отправлять в бой всех без разбора. Они толкают людей на смерть из-за страха потерять должность.

Ранее министр обороны Андрей Белоусов сообщил, что Украина в мае потеряла более 35 тысяч военных и более 2,7 тысячи единиц вооружения. По его словам, западные страны, поставляя Киеву оружие, затягивают вооруженный конфликт.

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#всу
#спецоперация
#военные
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Нидерланды выделят Украине 138 миллионов евро
11 июня 2024, 19:33

Фото: iStock/stormwatch153

Уходящий премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объявил о выделении нового финансового пакета в размере 138 миллионов евро для Украины.
Эти средства предназначены как для ремонта важной энергетической инфраструктуры, так и для гуманитарной помощи, а также для поддержки инициатив по восстановлению страны со стороны бизнеса, пишет РИА Новости.

Он также подчеркнул, что украинское вооруженное ведомство должно оставаться сильным, поскольку восстановление страны невозможно без безопасности. Поэтому Нидерланды будут продолжать предоставлять военную помощь. Рютте отметил, что в настоящее время ведутся переговоры о поставке Украине систем Patriot. В этой связи Нидерланды уже предоставили радар и три пусковые системы.

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#пво
#переговоры
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Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» участникам спецоперации
Министр обороны Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» участникам СВО
11 июня 2024, 19:11

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» отличившимся участникам СВО.
Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. Церемония награждения прошла в Национальном центре управления обороной России.

Белоусов поздравил бойцов спецоперации с высокими наградами, поблагодарил их за выполнение задач и пожелал успехов в службе.

Накануне глава Минобороны РФ направил телеграммы соединению и воинской части, принимающим участие в СВО.

В пятницу президент РФ Владимир Путин рассказал, что страна освободила 47 населенных пунктов и 880 кв. км с начала этого года.

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#спецоперация
#награда
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Зеленский поблагодарил Минобороны России «за помощь в декоммунизации»
11 июня 2024, 18:30

Фото: сайт Кремля

Просрочивший свои полномочия украинский президент рассказал о помощи со стороны российских военных и министерства обороны РФ в «декоммунизации Украины». По его словам, российские ракеты уничтожили 80% тепловой генерации.
Не стоит недоумевать, в чём тут положительный момент для Киева, если вникнуть в логику Зеленского, рекомендует телеграм-канал «Лохматый Z Николаев», который ведёт координатор подполья Сергей Лебедев. Киевский лидер пояснил, что эта самая тепловая генерация была построена «кровавыми коммунистическими упырями». Кроме того, российскими ударами разрушена треть гидроэлектростанций, также построенных во времена СССР.

По извращённой логике Зеленского, уничтожение построенного во времена Советского Союза как нельзя лучше способствует декоммунизации Украины. Он призвал Россию продолжать помогать Киеву в этом нелёгком деле, не забыв упомянуть, что ракет у российских войск «осталось на 2-3 удара».

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