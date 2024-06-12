Минфин Украины отказал двум регионам в финансах на укрепления

Фото: istock / Tofotografie
Украинское Министерство финансов отказало выделять деньги на оплату установки противотанковых заграждений вблизи населенного пункта Белополье в Сумской области. Об этом сообщил бывший депутат Верховной Рады Борислав Береза на своем YouTube-канале.
В видео он показал два письма Минфина страны, в которых затрагивается тема финансирования оборонительных сооружений в двух регионах.
По Сумской области указано, что Минфин Украины «не согласовывает передачу межбюджетного трансфера из бюджета Броварской городской территориальной общины Киевской области в бюджет Белопольской городской территориальной общины Сумской области на оплату услуг экскаватора и грузового транспорта по погрузке, разгрузке, перевозке и установке бетонных тетраэдров (противотанковых пирамид)».
Касаемо Черниговской области в документе пишут, что украинский Минфин готов пойти на трансфер денег из бюджета Киева в бюджет Черниговской городской территориальной общины, но только в части выделения денег на восстановление инфраструктуры.
В последнее время на Украине обсуждается возможное наступление российских войск в Сумской области. Помимо этого, накануне поступали сообщения о том, что военные ВС РФ зашли на территорию села Рыжевка в этом регионе.
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По Сумской области указано, что Минфин Украины «не согласовывает передачу межбюджетного трансфера из бюджета Броварской городской территориальной общины Киевской области в бюджет Белопольской городской территориальной общины Сумской области на оплату услуг экскаватора и грузового транспорта по погрузке, разгрузке, перевозке и установке бетонных тетраэдров (противотанковых пирамид)».
Касаемо Черниговской области в документе пишут, что украинский Минфин готов пойти на трансфер денег из бюджета Киева в бюджет Черниговской городской территориальной общины, но только в части выделения денег на восстановление инфраструктуры.
В последнее время на Украине обсуждается возможное наступление российских войск в Сумской области. Помимо этого, накануне поступали сообщения о том, что военные ВС РФ зашли на территорию села Рыжевка в этом регионе.
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Алина Юрчак