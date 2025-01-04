В Минобороны назвали количество сбитых за ночь украинских беспилотников

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Киевский режим продолжает попытки террористических атак на города и объекты на территории России. Минувшей ночью дежурные силы противовоздушной обороны сбили либо подавили с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) 16 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.