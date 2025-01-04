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В Минобороны назвали количество сбитых за ночь украинских беспилотников

Минобороны: За ночь над регионам России сбито 16 украинских БПЛА
Фото: istockphoto/rancho_runner

Фото: istockphoto/rancho_runner

Киевский режим продолжает попытки террористических атак на города и объекты на территории России. Минувшей ночью дежурные силы противовоздушной обороны сбили либо подавили с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) 16 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.


Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. Наиболее массированной атаке подверглась Брянская область, уточнили в оборонном ведомстве. Там были уничтожены 10 беспилотников. Три БПЛА силы ПВО ликвидировали над территорией Смоленской области. Ещё по одному дрону российские ракетчики сбили над Белгородской, Псковской и Ленинградской областями.

В питерском аэропорту Пулково из-за угрозы атаки БПЛА дважды вводился план «Ковёр» — около полуночи и в 07:45 утра. В первый раз ограничения на приём вылет самолётов действовал около часа. Чуть позже губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о сбитом в районе Лужской губы украинском дроне.

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