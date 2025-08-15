Достижения.рф

Беспилотники атаковали промышленную и социальную инфраструктуру Белгорода

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о новых атаках беспилотников
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о новой атаке украинских беспилотников. Об этом стало известно из его Telegram-канала.



По данным Гладкова, воздушные аппараты ВСУ вновь нанесли удары и серьёзно повредили инфраструктуру.

«Один беспилотник ударил по территории предприятия — повреждены остекление и кровля производственного цеха. Второй БПЛА атаковал социальный объект — поврежден фасад», — сообщил губернатор.
Отмечается, что жертв и пострадавших предварительно нет. Однако обломки одного из сбитых беспилотников упали на жилой дом и повредили четыре припаркованных автомобиля. Подробности происхождения БПЛА и возможные последствия атаки уточняются.

Ранее сообщалось об атаке украинских дронов на порт Оля в Лиманском районе Астраханской области.
