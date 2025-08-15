Беспилотники атаковали промышленную и социальную инфраструктуру Белгорода
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о новых атаках беспилотников
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о новой атаке украинских беспилотников. Об этом стало известно из его Telegram-канала.
По данным Гладкова, воздушные аппараты ВСУ вновь нанесли удары и серьёзно повредили инфраструктуру.
«Один беспилотник ударил по территории предприятия — повреждены остекление и кровля производственного цеха. Второй БПЛА атаковал социальный объект — поврежден фасад», — сообщил губернатор.Отмечается, что жертв и пострадавших предварительно нет. Однако обломки одного из сбитых беспилотников упали на жилой дом и повредили четыре припаркованных автомобиля. Подробности происхождения БПЛА и возможные последствия атаки уточняются.
Ранее сообщалось об атаке украинских дронов на порт Оля в Лиманском районе Астраханской области.