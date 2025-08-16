Беспилотники ВСУ вторглись в воздушное пространство Белгородской области

16 августа 2025, 10:14

Система ПВО уничтожила шесть украинских беспилотников в Белгородской области

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

Силы ПВО утром субботы, 16 августа, сбили шесть украинских БПЛА над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны России.





По данным ведомства, атака вражеских дронов была отражена в период с 07:00 до 09:30 по московскому времени.

«С 7:00 до 09:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.