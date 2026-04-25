Названы атакованные беспилотниками ВСУ регионы РФ

25 апреля 2026, 07:56

ПВО сбила 127 БПЛА над 14 регионами РФ ночью 25 апреля

Система ПВО перехватила 127 вражеских БПЛА над 14 регионами России, а также Черным и Азовскими морями, в ночь на 25 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем канале в мессенджере Max.