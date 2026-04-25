Названы атакованные беспилотниками ВСУ регионы РФ
Система ПВО перехватила 127 вражеских БПЛА над 14 регионами России, а также Черным и Азовскими морями, в ночь на 25 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем канале в мессенджере Max.
По данным ведомства, атака была отражена в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Ростовской, Волгоградской, Астраханской, Свердловской и Челябинской областях, Республиках Татарстан и Крым. Беспилотники также сбили над акваториями Черного и Азовского морей.
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.
