Силы ПВО сбили около десяти БПЛА в четырёх районах Ростовской области

25 апреля 2026, 06:55

Фото: iStock/bbsferrari

Около десяти беспилотников уничтожили в четырёх районах Ростовской области. Об этом написал губернатор Юрий Слюсарь в своём Telegram-канале.





По его информации, минувшей ночью системы ПВО сбили примерно десяток украинских БПЛА. Налет дронов отражали в Чертковском, Милютинском, Миллеровском и Неклиновском районах. В материале отмечается, что сведений о пострадавших или разрушениях на земле пока не поступало – данные будут уточняться.



