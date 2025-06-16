Россиянина, поддерживающего СВО, задержали в Киргизии по обвинению в связях с ОПГ
В Киргизии задержан 50-летний россиянин Дмитрий Овчинников, поддерживающий СВО. Его обвиняют в связях с организованной преступной группировкой (ОПГ). Овчинников, проживающий в республике с семьей, ранее получил российское гражданство и отправлял гуманитарную помощь бойцам отряда БАРС-1.
По информации Mash, арест произошел весной. По версии следствия, мужчина был связан со свадьбой сына криминального авторитета Камчибека Кольбаева в 2021 году. В суде он заявил о применении к нему силы в камере: неизвестные в масках применили электрошокер, требуя признания вины. После этого у него ухудшилось здоровье.
Отмечается, что Овчинников, известный как «Димон», является киллером и куратором русскоязычных заключенных на севере Киргизии. Сам задержанный все обвинения отрицает и просит о помощи. Его поддерживают бойцы СВО.
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