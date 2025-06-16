Россиянина, поддерживающего СВО, задержали в Киргизии по обвинению в связях с ОПГ

16 июня 2025, 18:17

Сторонника СВО задержали в Киргизии и назвали «смотрящим за славянами»

Фото: iStock/ronstik

В Киргизии задержан 50-летний россиянин Дмитрий Овчинников, поддерживающий СВО. Его обвиняют в связях с организованной преступной группировкой (ОПГ). Овчинников, проживающий в республике с семьей, ранее получил российское гражданство и отправлял гуманитарную помощь бойцам отряда БАРС-1.