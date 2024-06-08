Глава Астраханской области рассказал о ночной атаке беспилотника

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Минувшей ночью украинский беспилотник пытался атаковать объект на территории Астраханской области. Об этом губернатор региона Игорь Бабушкин написал в своём Telegram-канале.
Отмечается, что ВСУ предприняли попытку атаковать регион с помощью беспилотника. Средствами ПВО эта попытка была пресечена.
Глава региона подчеркнул, что все специальные службы работают в состоянии повышенной готовности. Он призвал местных жителей не поддаваться на провокации и следить за информацией, передаваемой лично губернатором.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что прошлой ночью средствами ПВО были сбиты 25 украинских беспилотников в семи регионах России, в числе которых Белгородская, Ростовская, Тульская и Астраханская области.
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Глава региона подчеркнул, что все специальные службы работают в состоянии повышенной готовности. Он призвал местных жителей не поддаваться на провокации и следить за информацией, передаваемой лично губернатором.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что прошлой ночью средствами ПВО были сбиты 25 украинских беспилотников в семи регионах России, в числе которых Белгородская, Ростовская, Тульская и Астраханская области.
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Анастасия Чинкова