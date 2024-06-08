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ВСУ выпустили 17 натовских снарядов по Донецку. Об этом представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), написало в своём Telegram-канале.
Отмечается, что были зафиксированы обстрелы вооружённых формирований Украины (ВФУ) сразу с нескольких точек на украинской территории в сторону Петровского района Донецка. В общей сложности было выпущено 17 снарядов натовского калибра 155 миллиметров.
Первые семь снарядов были запущены ВФУ с 08:10 до 09:10 мск. Ещё десять снарядов были запущены в сторону Петровского района Донецка с 09:20 до 09:45 мск.
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Анастасия Чинкова