Появились кадры последствий обстрела ВСУ села Садовое в Херсонской области

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Первый украинский удар по селу Садовое в Херсонской области уничтожил магазин, а второй был произведён спустя несколько часов по тому же месту, поскольку ВСУ ждали прибытия людей на помощь пострадавшим. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.
По его словам, все автомобили в округе были сильно посечены осколками снарядов. Также повреждения получила прибывшая на место удара машина скорой помощи.
По предварительной версии, в одном из домов погибли мужчина, его невестка и внучка. Всего на данный момент насчитается три дома, в которых также могли быть жертвы среди мирного населения.
Напомним, что обстрел ВСУ произошёл 7 июня. Украинские боевики ударили по магазину, в котором в этот момент находилось большое число людей. По последним данным, погибли 22 человека.
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По предварительной версии, в одном из домов погибли мужчина, его невестка и внучка. Всего на данный момент насчитается три дома, в которых также могли быть жертвы среди мирного населения.
Напомним, что обстрел ВСУ произошёл 7 июня. Украинские боевики ударили по магазину, в котором в этот момент находилось большое число людей. По последним данным, погибли 22 человека.
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Анастасия Чинкова