Появились кадры последствий обстрела ВСУ села Садовое в Херсонской области

Первый украинский удар по селу Садовое в Херсонской области уничтожил магазин, а второй был произведён спустя несколько часов по тому же месту, поскольку ВСУ ждали прибытия людей на помощь пострадавшим. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.