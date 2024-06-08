«Безумная дуэль» российского БТР с украинским БМП Bradley попала на видео

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Российский БТР-82А и украинская БМП Bradley с десантниками провели «безумную дуэль» в районе Очеретино в Донецкой Народной Республике (ДНР). Кадры публикует «Военная хроника».
Отмечается, что столкновение сил произошло в посёлке Сокол, расположенном в нескольких километрах от Очеретино за Авдеевкой.
На представленных кадрах видно, как машины на полной скорости мчатся навстречу друг другу по бездорожью, ведя при этом огонь.
Видео обрывается, поэтому неизвестно, чем завершилась эта схватка сторон.
Ранее Минобороны сообщало, что минувшей ночью средства ПВО сбили 25 украинских беспилотников над семью регионами России.
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На представленных кадрах видно, как машины на полной скорости мчатся навстречу друг другу по бездорожью, ведя при этом огонь.
Видео обрывается, поэтому неизвестно, чем завершилась эта схватка сторон.
Ранее Минобороны сообщало, что минувшей ночью средства ПВО сбили 25 украинских беспилотников над семью регионами России.
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Анастасия Чинкова