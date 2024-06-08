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«Безумная дуэль» российского БТР с украинским БМП Bradley попала на видео

08 июня 2024, 13:03
Фото: iStock/Denniro

Фото: iStock/Denniro

Российский БТР-82А и украинская БМП Bradley с десантниками провели «безумную дуэль» в районе Очеретино в Донецкой Народной Республике (ДНР). Кадры публикует «Военная хроника».
Отмечается, что столкновение сил произошло в посёлке Сокол, расположенном в нескольких километрах от Очеретино за Авдеевкой.


На представленных кадрах видно, как машины на полной скорости мчатся навстречу друг другу по бездорожью, ведя при этом огонь.



Видео обрывается, поэтому неизвестно, чем завершилась эта схватка сторон.

Ранее Минобороны сообщало, что минувшей ночью средства ПВО сбили 25 украинских беспилотников над семью регионами России.

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#вс рф
#всу
Медведев видит признание эффективности в требовании соросовским НПО его ареста
08 июня 2024, 14:02

Фото: сайт Кремля

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал в социальной сети Х, что обращение НКО в Международный уголовный суд с требованием выдать ордер на его арест свидетельствует об эффективности борьбы России с неонацистами на Украине.
Медведев отметил, что ему приятно получать признание эффективности усилий против неонацистского киевского режима от финансируемой миллиардером Джорджем Соросом НКО. Согласно мнению политика, такие организации — это пособники террористов, которые совершили атаку на Луганск, в результате чего пострадали 60 человек.

Напомним, 7 июня текущего года FIDH потребовала от МУС выдать ордер на арест Дмитрия Медведева, замруководителя администрации президента России Алексея Громова и некоторых представителей российских СМИ.

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Минобороны: ПВО сбила украинский вертолет Ми-8, четыре ракеты ATACMS и 71 дрон
08 июня 2024, 13:44

Фото: iStock/e-crow

Российские системы ПВО за прошедшие сутки сбили украинский военный вертолёт Ми-8, 4 ракеты ATACMS и 71 беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны России.
В военном ведомстве отметили, что также была поражена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей противника П-18 и ликвидированы скопления живой силы и военной техники украинской армии в 104-х районах.

Ранее в Минобороны России заявили, что ВСУ попытались атаковать Северную Осетию тремя БПЛА. Российские силы противовоздушной обороны пресекли атаку в 08:40 мск.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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#дроны
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Глава Астраханской области рассказал о ночной атаке беспилотника
Губернатор Бабушкин: ночью дрон ВСУ пытался атаковать Астраханскую область
08 июня 2024, 13:37

Фото: iStock/Naypong

Минувшей ночью украинский беспилотник пытался атаковать объект на территории Астраханской области. Об этом губернатор региона Игорь Бабушкин написал в своём Telegram-канале.
Отмечается, что ВСУ предприняли попытку атаковать регион с помощью беспилотника. Средствами ПВО эта попытка была пресечена.

Глава региона подчеркнул, что все специальные службы работают в состоянии повышенной готовности. Он призвал местных жителей не поддаваться на провокации и следить за информацией, передаваемой лично губернатором.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что прошлой ночью средствами ПВО были сбиты 25 украинских беспилотников в семи регионах России, в числе которых Белгородская, Ростовская, Тульская и Астраханская области.

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#беспилотник
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Times: на Украине все больше обеспокоены тем, что Зеленский полагается на Ермака
08 июня 2024, 13:24

Фото: РИА Новости/Стрингер

Украинские политические деятели все больше обеспокоены тем, что Владимир Зеленский полагается на главу его офиса Андрея Ермака, которого обвиняют в присвоении личной власти и узурпации демократических процессов. Об этом информирует Times.
Отмечается, что Ермак полностью контролирует доступ к украинскому лидеру. Согласно информации источника, послы государств G7, которые надеялись на встречу с Зеленским, встречались с Ермаком.

Некоторые СМИ в рамках интервью изданию, называли Ермака «фактическим главой государства» или «вице-президентом Украины». Уточняется, что с момента введения военного положения на Украине, власть Ермака превысила полномочия всех избранных должностных лиц.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#киев
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ВСУ выпустили 17 натовских снарядов по Донецку
08 июня 2024, 12:59

Фото: iStock/allanswart

ВСУ выпустили 17 натовских снарядов по Донецку. Об этом представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), написало в своём Telegram-канале.
Отмечается, что были зафиксированы обстрелы вооружённых формирований Украины (ВФУ) сразу с нескольких точек на украинской территории в сторону Петровского района Донецка. В общей сложности было выпущено 17 снарядов натовского калибра 155 миллиметров.

Первые семь снарядов были запущены ВФУ с 08:10 до 09:10 мск. Ещё десять снарядов были запущены в сторону Петровского района Донецка с 09:20 до 09:45 мск.

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#всу
#днр
#обстрел
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#нато
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Появились кадры последствий обстрела ВСУ села Садовое в Херсонской области
08 июня 2024, 12:29

Фото: iStock/bpawesome

Первый украинский удар по селу Садовое в Херсонской области уничтожил магазин, а второй был произведён спустя несколько часов по тому же месту, поскольку ВСУ ждали прибытия людей на помощь пострадавшим.
По словам корреспондента «Известий» Эмиля Тимашева, все автомобили в округе были сильно посечены осколками снарядов. Также повреждения получила прибывшая на место удара машина скорой помощи.

По предварительной версии, в одном из домов погибли мужчина, его невестка и внучка. Всего на данный момент насчитается три дома, в которых также могли быть жертвы среди мирного населения.

Напомним, что обстрел ВСУ произошёл 7 июня. Украинские боевики ударили по магазину, в котором в этот момент находилось большое число людей. По последним данным, погибли 22 человека.

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#вс рф
#всу
#обстрел
#херсонская область
#сво
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Дроны ВСУ в Северной Осетии и обстрел Луганска: Последние новости СВО
Глава Северной Осетии Меняйло: в Моздоке сбили три беспилотника ВСУ
08 июня 2024, 11:54

Фото: iStock/NiseriN

В ночь на субботу 8 июня российские системы ПВО уничтожили и перехватили 25 украинских беспилотников. После чего атака со стороны ВСУ повторилась. Утром этого же дня вражеские силы направили на Северную Осетию три беспилотных летательных аппарата.
О последних новостях с линии боевого соприкосновения по состоянию на 8 июня 2024 года расскажет редакция «Радио 1».

ВСУ впервые попытались атаковать Северную Осетию: что известно об атаке украинских беспилотников


В Минобороны России сообщили, что ВСУ попытались атаковать Северную Осетию тремя БПЛА. Российские силы противовоздушной обороны пресекли атаку в 08:40 мск.

Глава республики Сергей Меняйло написал в Telegram-канале, что три дрона пытались нанести удар по военному аэродрому в Моздоке Северной Осетии. По словам Меняйло, жертв и разрушений нет в результате атаки нет.

В Луганске увеличилось число погибших в результате обстрела ВСУ


Глава ЛНР Леонид Пасечник написал в своем Telegram-канале, что 8 июня число погибших после ракетного удара ВСУ по жилому дому в Луганске выросло до шести человек. Спасатели извлекли из-под завалов дома в Луганске тела еще двух человек. По словам главы ЛНР, работы на месте удара продолжались всю ночь.

Напомним, утром 7 июня Луганск подвергся интенсивному обстрелу со стороны украинских войск. Боевики ВСУ выпустили по городу 6 американских ракет ATACMS.

Секретные подробности с фронта: что на самом деле Зеленский сообщил Байдену в тайне ото всех


Предводитель киевского режима Владимир Зеленский на встрече с президентом США Джо Байденом в Париже попросил обсудить подробности с поля боя без участия СМИ. В разговоре с Байденом Зеленский упомянул, что планирует поговорить об укреплении Харьковской области.

Украинский лидер отметил, что есть некоторые подробности с фронта, которые американскому президенту якобы необходимо лично услышать от Зеленского.

ВС РФ уничтожили еще один танк Abrams


Военнослужащие группировки войск «Центр» уничтожили еще один танк Abrams и боевую машину пехоты ВСУ Bradley на авдеевском направлении. Атака была произведена с помощью высокоточного снаряда «Краснополь, выпущенного из самоходной артиллерийской установки (САУ) «Мста-С», а M2 Bradley был ликвидирован расчетом FVP-дрона.

Над 7 регионами РФ за ночь уничтожили 25 украинских дронов


Российские силы ПВО за прошедшую ночь сбили 25 беспилотников украинской армии. В российском военном ведомстве пояснили, что беспилотные летательные аппараты противника были уничтожены в Белгородской, Ростовской, Тульской, Брянской, Астраханской областях.

Также враг направил в акваторию Черного моря 2 безэкипажных катера, которые следовали в направлении Крыма. ​Они также были ликвидированы ​благодаря успешной работе ПВО.

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#сводкасво
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В Раде уличили командование ВСУ во лжи по поводу положения Работино и Крынок
Безуглая: Украина потеряла контроль над Работино и Крынками
08 июня 2024, 11:46

Фото: iStock/olegda88

Украина потеряла контроль над селом Работино в Запорожской области и селом Крынки на левобережье Херсонской области. Об этом сообщила заместитель главы комитета Верховной рады по обороне и нацбезопасности, народный депутат от партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая, слова которой приводит издание «Страна.ua».
Депутат прокомментировала заседание комитета, на котором присутствовали глава Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич, его заместитель Михаил Драпатый, заместитель главы ГУР Вадим Скибицкий, заместитель главкома ВСУ Александра Сырского Андрей Лебеденко и другие высшие офицеры.

Безуглая заявила, что на комитете была зафиксирована ложь касаемо нынешнего положения Работино и Крынок. Так, первый населённый пункт уже несколько недель находится под контролем ВС РФ, о чём на Украине молчат. Крынки тоже де-факто утрачены Киевом.

Депутат заявила, что Работино стало единственным результатом контрнаступления экс-главкома ВСУ Валерия Залужного. Это село стало «кладбищем жизней, западной техники и самоуверенности генералитета».

А Крынки – это «кровавый проект» командующего Объединёнными силами ВСУ Юрия Содоля, который пошёл на повышение, чтобы потерять Авдеевку и упустить Харьковскую область.

В заключение она подчеркнула, что в настоящее время на карте боёв Deep State и в соцсетях больше правды, чем в словах представителей ВСУ.

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#работино
#всу
#вс рф
#сво
#верховная рада
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Глубоко эшелонированную систему ПВО создают в Херсонской области
Сальдо: в Херсонской области создаётся глубоко эшелонированная система ПВО
08 июня 2024, 11:25

Фото: iStock/Zeferli

В Херсонской области создаётся глубоко эшелонированная система ПВО для защиты от ракетных атак. Об этом губернатор региона Владимир Сальдо сообщил в беседе с РИА Новости в рамках ПМЭФ-2024.
По его словам, данная конструкция создаётся таким способом, о котором украинские войска даже не догадываются. Они могут посчитать, что, увидев данный объект с помощью радиолокационных станций (РЛС), достигнут цели. Однако всё не так просто, поскольку эта система состоит сразу из нескольких слоёв, которые находятся не только на поверхности земли. Таким образом, ВСУ не поймут, откуда может быть нанесён удар по их ракетам.

Также Сальдо заявил, что применение нового типа ракет, которые поставляет Запад, не поможет украинским войскам. Чем больше на Украину поступает ракет Storm Shadow, ATACMS или HIMARS, тем больше теряется средств и возможностей борьбы с Россией.

Конечно для ВС РФ применение таких ракет противником создаёт дополнительные хлопоты и определённых тревоги, однако страна настроена решительно и никогда не отступит, добавил губернатор.

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#херсонская область
#пво
#вс рф
#сво
#защита
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