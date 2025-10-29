Глава Белгородского района попала под обстрел ВСУ

29 октября 2025, 23:22

Татьяна Круглякова (Фото: Telegram / @vvgladkov)

ВСУ попытались ликвидировать главу Белгородского района Татьяну Круглякову с помощью беспилотника. Об этом в Телеграм-канале сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.





Чиновница совершала рабочую поездку по приграничной зоне, когда ее автомобиль начал преследовать украинский дрон. В населенном пункте Ясные Зори БПЛА догнал машину, однако Круглякова и ее водитель успели покинуть транспортное средство перед атакой.



В результате автомобиль выгорел полностью. Согласно предварительной информации, пассажир и водитель не пострадали.

Фото: Telegram / @vvgladkov

По словам Гладкова, ВСУ целенаправленно берут в цели районных глав, муниципальных служащих и сотрудников оперативных служб.





«Я благодарен всем, кто работает на местах в приграничье, за преданность, героизм и стойкость в такое непростое время!» — написал губернатор.