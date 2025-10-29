Путин рассказал о блокировании ВСУ в Купянске и Красноармейске
Противник заблокирован в Купянске и Красноармейске. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
В среду, 29 октября, российский лидер посетил Центральный военный клинический госпиталь имени П.В. Мандрыка в Москве, где проходят лечение участники СВО.
Путин сообщил, что противник в этих двух городах оказался в окружении. Он подчеркнул, что украинскому правительству необходимо принять решение о судьбе своих граждан, которые заблокированы в Купянске и Красноармейске.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
