Путин рассказал о блокировании ВСУ в Купянске и Красноармейске

29 октября 2025, 15:13

Путин: в Купянске и Красноармейске ВСУ находятся в окружении

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Противник заблокирован в Купянске и Красноармейске. Об этом заявил президент России Владимир Путин.