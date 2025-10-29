На Западе сообщили о панике ВСУ из-за тактики ВС России
Российские диверсионно-разведывательные группы сеют панику в рядах ВСУ. Об этом сообщает издание Business Insider.
Российские разведывательные группы, управляемые беспилотниками, незаметно передвигаются вдоль линии фронта, избегая обнаружения противником, и создают значительные трудности для измотанных украинских войск, которые и без того находятся на пределе своих возможностей, отмечается в материале.
Эта тактика российских военных вызывает серьезную обеспокоенность среди ВСУ, поскольку она является эффективной и позволяет России продвигаться вглубь территории Украины, пишет издание.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также: