Офицер ВСУ прочитал агитационную листовку и приказал солдатам сдаться

Офицер Вооружённых сил Украины Александр Сергиенко призвал своих подчиненных сложить оружие после того, как получил агитационную листовку с инструкцией по сдаче в плен. Об этом сообщает «Лента.ру.»