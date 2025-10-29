Офицер ВСУ прочитал агитационную листовку и приказал солдатам сдаться
Офицер Вооружённых сил Украины Александр Сергиенко призвал своих подчиненных сложить оружие после того, как получил агитационную листовку с инструкцией по сдаче в плен. Об этом сообщает «Лента.ру.»
Старший лейтенант Сергиенко командовал взводом 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Сумской области. Он нашёл листовку с призывом сдаваться и показал её своим военнослужащим.
Когда российские бойцы пошли на штурм позиций, лейтенант принял решение сложить оружие. Он заявил, что они вышли без боеприпасов и без средств защиты и последовали за штурмовой группой, после чего их взяли в плен.
Ранее сообщалось, что сотни украинцев ежемесячно гибнут при попытках сбежать из страны от ТЦК. Причина кроется в переходе румынской границы: люди гибнут, переплывая реку Тису, или пропадают без вести в горных районах.
