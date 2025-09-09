Достижения.рф

Глава Белгородской области сообщил о последствиях атаки ВСУ на населенные пункты

Гладков: беспилотники ВСУ атаковали четыре села в Белгородской области
Фото: iStock/shcherbak volodymyr

Беспилотники ВСУ атаковали четыре села в Белгородской области. О последствиях в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.



Одной из целей стало Отрадное в Белгородском районе. Здесь сдетонировавший БПЛА повредил сельхозпредприятие.

FPV-дрон ударил по машине в Березовке в Борисовском районе. Он выбил в ней стекла и испортил кузов.

Еще один прилет зафиксировали в Муроме в Шебекинском округе. Повреждения получили крыша и внутренняя отделка частного дома.

Также украинские боевики атаковали Хуторище в Волоконовском районе. Из-за их действий поврежден один автомобиль.

Предварительно, ни в одном из случаев пострадавших нет. Другая информация на данный момент уточняется.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0