Глава Белгородской области сообщил о последствиях атаки ВСУ на населенные пункты
Беспилотники ВСУ атаковали четыре села в Белгородской области. О последствиях в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Одной из целей стало Отрадное в Белгородском районе. Здесь сдетонировавший БПЛА повредил сельхозпредприятие.
FPV-дрон ударил по машине в Березовке в Борисовском районе. Он выбил в ней стекла и испортил кузов.
Еще один прилет зафиксировали в Муроме в Шебекинском округе. Повреждения получили крыша и внутренняя отделка частного дома.
Также украинские боевики атаковали Хуторище в Волоконовском районе. Из-за их действий поврежден один автомобиль.
Предварительно, ни в одном из случаев пострадавших нет. Другая информация на данный момент уточняется.
