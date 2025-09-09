Глава Белгородской области сообщил о последствиях атаки ВСУ на населенные пункты

09 сентября 2025, 19:16

Гладков: беспилотники ВСУ атаковали четыре села в Белгородской области

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

Беспилотники ВСУ атаковали четыре села в Белгородской области. О последствиях в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.