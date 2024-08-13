Названо иностранное оружие, применяемое ВСУ в Курской области

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Украинские войска использовали польские танки для атаки на Курскую область. Об этом сообщает издание Defence24.
Отмечается, что среди поставленных Польшей танков в российском регионе был замечен PT-91 Twardy. По официальным данным, ВСУ получили 60 таких машин, однако имеются неподтверждённые данные, что их число намного больше. Они находятся в составе 22-й механизированной бригады украинской армии.
По данным Минобороны РФ, эта бригада принимала участие в атаке на российский регион.
Также ранее сообщалось, что в операции ВСУ в Курской области участвуют иностранные наёмники, в числе которых военные из Польши, Франции и Грузии.
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По данным Минобороны РФ, эта бригада принимала участие в атаке на российский регион.
Также ранее сообщалось, что в операции ВСУ в Курской области участвуют иностранные наёмники, в числе которых военные из Польши, Франции и Грузии.
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Анастасия Чинкова