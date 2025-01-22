Глава дипломатии ЕС сделала неожиданное заявление об отношении к России

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Глава европейской дипломатии Кая Каллас не согласилась с тем, что является «ястребом» по отношению к РФ. Об этом она сообщила на ежегодной конференции Европейского оборонного агентства, информирует Reuters.
Примечательно, что Каллас сочла себя реалистом по отношению к Москве. Согласно ее мнению, Россия представляет и будет представлять экзистенциальную угрозу европейской безопасности до тех пор, пока страны ЕС недостаточно инвестируют в оборону. Каллас также согласилась с лидером Соединенных Штатов Дональдом Трампом, что европейские государства недостаточно тратят на оборону.
Ранее глава европейской дипломатии призывала сохранить санкции против РФ, поскольку они являются инструментом для Европейского союза.
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Екатерина Коршунова