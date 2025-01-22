Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Глава дипломатии ЕС сделала неожиданное заявление об отношении к России

Глава дипломатии ЕС сделала неожиданное заявление об отношении к России

Глава дипломатии ЕС Каллас сочла себя реалистом, а не ястребом по отношению к РФ
Фото: iStock/ffikretow

Фото: iStock/ffikretow

Глава европейской дипломатии Кая Каллас не согласилась с тем, что является «ястребом» по отношению к РФ. Об этом она сообщила на ежегодной конференции Европейского оборонного агентства, информирует Reuters.


Примечательно, что Каллас сочла себя реалистом по отношению к Москве. Согласно ее мнению, Россия представляет и будет представлять экзистенциальную угрозу европейской безопасности до тех пор, пока страны ЕС недостаточно инвестируют в оборону. Каллас также согласилась с лидером Соединенных Штатов Дональдом Трампом, что европейские государства недостаточно тратят на оборону.

Ранее глава европейской дипломатии призывала сохранить санкции против РФ, поскольку они являются инструментом для Европейского союза.

Читайте также:

«Я люблю русский народ!»: Трамп обратился к России по поводу украинского конфликта

«Лживый бред»: Депутат ГД Слуцкий охарактеризовал слова Зеленского об ультиматуме России

Трамп назвал новый период для урегулирования украинского конфликта
#россия
#санкции
#страны
#депутат
#ес
#рф
#трамп
#оборона
Президент Сербии Вучич предложил поставить памятник Трампу
22 января 2025, 20:16

Александр Вучич (Фото: kremlin.ru)

Если президент США урегулирует конфликт на Украине, то он достоин памятника. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.
Слова сербского лидера передаёт местное издание «Новости».

«Если Трамп этого добьется, все вместе ему поставим памятник, он [тогда] спасет целую планету, болею за него, чтобы так и произошло», — сказал Вучич.

Лидер Сербии при этом не уверен, что принцип, предполагающий одновременные нападки и принуждение к миру то одной, то другой из сторон конфликта, будет эффективен, а также в том, что Россия и Украины пойдут на такие условия.

Ранее Трамп призвал Россию к «сделке» для завершения специальной военной операции на Украине, пригрозив в противном случае ужесточением санкций. Он также заявил, что, предлагая мир, оказывает «услугу» Владимиру Путину.

Читайте также:

«Я люблю русский народ!»: Трамп обратился к России по поводу украинского конфликта

Стубб: Трамп урегулирует конфликт на Украине за три-шесть месяцев

Президент Сербии Вучич запросит разговор с Путиным о санкциях США против NIS
#россия
#памятник
#операции
#мир
#новости
#вучич
#трамп
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Я люблю русский народ!»: Трамп обратился к России по поводу украинского конфликта
Трамп обратился к России по поводу украинского конфликта
22 января 2025, 19:36

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Вступивший в должность главы государства Дональд Трамп выступил с обращением к России, руководству страны и её народу по поводу конфликта на Украине. Президент США опубликовал текст в своей социальной сети Truth Social.
Хозяин Белого дома, часто используя капслок, призывает как можно скорее прекратить кровопролитие на Украине и заключить «сделку» (он ведь остаётся бизнесменом, несмотря на высочайший государственный пост). Трамп также говорит о своей любви к русским и напоминает, что у него всегда были хорошие отношения с президентом Владимиром Путиным.

«Я не хочу причинять боль России. Я люблю русский народ», — пишет «старый-новый» президент США.

Трамп так же, как бизнесменом, остаётся и типичным американцем, говоря, что Россия «помогла нам выиграть Вторую мировую войну», но, тем не менее, отдавая дань уважения стране, отдавшей в борьбе с фашизмом 60 миллионов жизней своих граждан.

Не отказывается американский лидер и от угроз, типичных для всех янки, обещая «высокие тарифы и новые санкции» России всем странам, которые с ней связаны, если мир на Украине не будет заключён в ближайшее время. По словам Трампа, экономика РФ «терпит неудачу», а сам он своими планами мирного урегулирования оказывает Путину «УСЛУГУ» (капслок автора обращения).

В заключение бизнесмен-политик-миротворец ещё раз призвал «прикончить эту войну» и подчеркнул, что она никогда бы не началась, если бы он был в то время президентом.

«БОЛЬШЕ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ПОТЕРЯННЫХ ЖИЗНЕЙ», — крупными буквами написал Трамп в конце обращения.

Читайте также:

Трамп снова стал самым возрастным президентом США

Кремль: РФ готова к контактам с представителями Трампа

Трамп заявил, что США «изучают» вопрос о продолжении поставок оружия Украине
#сша
#россия
#санкции
#президент
#бизнесмен
#тарифы
#мир
#трамп
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Западе признали отсутствие у ВСУ средств для обороны
Telegraph: у ВСУ не осталось эффективных средств для обороны на линии фронта
22 января 2025, 19:19

Фото: iStock/Olena_Z

Россия усовершенствовала технологию радиоэлектронной борьбы с БПЛА, из-за чего украинские войска были лишены возможности эффективно противостоять ВС РФ как в Купянске (Харьковская область), так и по всей линии боевого соприкосновения. Об этом информирует The Telegraph.
Согласно информации издания, в настоящее время Украина находится в затруднительном положении. Уточняется, что успехи российской армии в борьбе с противником под Купянском разрушили все надежды Киева на преимущество в сфере беспилотных технологий.

Победы ВС России в зоне СВО стали олицетворением «нынешней суровой реальности», говорится в материале газеты.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Читайте также:

«Украина должна быть прорусской»: в Госдуме назвали задачи СВО

Стубб: Трамп урегулирует конфликт на Украине за три-шесть месяцев

МО: Российские войска освободили населённый пункт Западное в Харьковской области
#украина
#сво
#вс рф
#беспилотник
#спецоперация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Украине задержали 4 микроавтобуса с уклонистами, которых хотели вывезти в ПМР
22 января 2025, 18:34

Фото: iStock/reflection_art

В Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) остановили четыре микроавтобуса, на которых местные дельцы пытались скрытно вывезти 47 уклонистов в непризнанное Приднестровье. Об этом пишет РИА Новости.
По информации спецслужбы, в сопровождении «кортежа» с военнообязанными находился и автомобиль организаторов схемы. Всего задержаны девять человек, причастных к организации попытки незаконного вывоза. В рамках комплексных мероприятий СБУ ликвидировала шесть схем уклонения от мобилизации, задержав 19 человек.

Глава комитета Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха сообщил, что ежедневно около 200 мужчин призывного возраста пытаются покинуть Украину.

Мужчины на Украине прибегают к различным уловкам, чтобы сбежать из страны. Истории пересечения украинцами государственной границы похожи на приключения разведчиков-нелегалов. Они используют гидрокостюмы, ласты, подводные турбины, надувные круги для плавания и матрасы, пытаясь пересечь границу через реки.

Читайте также:

«Украина должна быть прорусской»: в Госдуме назвали задачи СВО

«Лживый бред»: Депутат ГД Слуцкий охарактеризовал слова Зеленского об ультиматуме России

«Не исправился»: Суд отказал Стрелкову в освобождении из-за плохой характеристики из ИК №5
#сво
#всу
#суд
#украина
#мужчины
#сбу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Украина должна быть прорусской»: в Госдуме назвали задачи СВО
Депутат Журавлев: Трамп постарается заморозить конфликт на Украине любой ценой
22 января 2025, 17:30

Фото: iStock/IherPhoto

Президент США Дональд Трамп постарается заморозить конфликт на Украине любой ценой, а последующие за этим переговоры могут затянуться до бесконечности. Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Журавлев, подчеркнув, что задача России — сделать Украину прорусской.
«Его задача остановить боевые действия любыми возможными способами. И именно остановить. А дальше трава не расти. Дальше проводить переговоры до бесконечности, как с Минскими соглашениями было дело. Вот о чем идет речь. Наша задача, чтобы Украина была прорусской», — пояснил он в беседе с NEWS.ru.
Журавлев добавил, что второй приемлемый для России исход — полное исчезновение Украины как государства к концу 2025 года, «как это сказал Николай Платонович Патрушев».

Читайте также:

«Лживый бред»: Депутат ГД Слуцкий охарактеризовал слова Зеленского об ультиматуме России

Алиев и Зеленский встретились в Давосе по инициативе Киева

Стубб: Трамп урегулирует конфликт на Украине за три-шесть месяцев
#дело
#украина
#переговоры
#сво
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Лживый бред»: Депутат ГД Слуцкий охарактеризовал слова Зеленского об ультиматуме России
Депутат Госдумы Слуцкий назвал слова Зеленского об ультиматуме РФ лживым бредом
22 января 2025, 17:03

Леонид Слуцкий (Фото: kremlin.ru)

Просроченный украинский президент Владимир Зеленский рассказал об ультиматуме, который якобы выдвинула ему Москва вскоре после начала спецоперации, а именно на переговорах в Стамбуле. Эти высказывания являются не более чем лживым бредом.
Об этом в разговоре с РИА Новости заявил глава думского комитета по международным делам, лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий. По его словам, киевский лидер занимается манипуляциями и игрой на публику по давней актёрской привычке.

На полях Внешнеэкономического форума (ВЭФ) в швейцарском Давосе Зеленский сообщил, что в феврале 2022 года в Стамбуле российская сторона якобы в ультимативной форме требовала его ухода с поста президента с тем, чтобы его место занял бывший лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Фото: istockphoto/FabrikaCr


«Все его заявления на форуме в Давосе якобы об ультиматуме Владимира Путина — лживый бред по сути и игра на публику по форме», — сказал российский парламентарий.

Депутат также напомнил, что тогда Россия в знак доброй воли отвела войска из-под Киева и с черниговского направлений. Однако под давлением тогдашнего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона украинская сторона разорвала все договорённости.

Читайте также:

Зеленский заявил, что Украина не отдаст России потерянные территории

Зеленский и Путин заявили о готовности к диалогу на фоне инаугурации Трампа

Слуцкий: Западу стоит понять, что он подводит мир к «ракетному кризису»
#россия
#жизнь
#игра
#вэф
#депутат
#лидер
#лдпр
#зеленский
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Алиев и Зеленский встретились в Давосе по инициативе Киева
22 января 2025, 16:39

Владимир Зеленский и Ильхам Алиев (Фото: president.az)

Глава Азербайджана Ильхам провёл переговоры с просроченным украинским президентом Владимиром Зеленским. Встреча состоялась на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе (Швейцария).
Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте президента Азербайджана. В ходе беседы двух лидеров государств, ранее бывших республиками бывшего СССР, обсуждались вопросы взаимодействия в различных областях. В частности, Алиев и Зеленский обсуждали темы сотрудничества стран в энергетической гуманитарной сферах, а также проблемы региональной безопасности.

В пресс-релизе на сайте главы Азербайджана подчёркивается, что встреча состоялась по инициативе украинской стороны. Других подробностей переговоров не приводится, равно как не уточняется, просил ли Зеленский по своему обыкновению денег и ресурсов.

Читайте также:

Зеленский заявил, что Украина не отдаст России потерянные территории

Зеленский и Путин заявили о готовности к диалогу на фоне инаугурации Трампа

Политолог Марков: в звонке Зеленского Алиеву после президента РФ есть интрига
#ссср
#встреча
#зеленский
#азербайджан
#президент
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Не исправился»: Суд отказал Стрелкову в освобождении из-за плохой характеристики из ИК №5
Суд отказался освободить Стрелкова из колонии из-за характеристики администрации
22 января 2025, 15:52

Фото: istockphoto/konstantin71

Суд отклонил ходатайство Игоря Стрелкова (Гиркина) об освобождении его из колонии. Причиной стало получение отрицательной характеристики на осуждённого, полученной от администрации ИК № 5 в Киирово-Чепецке, где он отбывает срок.
В документе указано, что Стрелков в колонии состоит на внутреннем профилактическом учёте как лицо, придерживающееся экстремистской идеологии, сообщает телеграм-канал Mash. Кроме того, свою вину он не признаёт, не заметно, чтобы осуждённый слишком раскаивался в содеянном. Также он не считает труд средством для исправления и баламутит других заключённых, которые пока ещё занимают неопределённую позицию.

Ему неоднократно делались замечания по поводу таблеток в прикроватной тумбочке, которые хотя и разрешены ему лечащим врачом, однако хранятся не надлежащим образом. На основании всего вышеизложенного начальство исправительного учреждения считает, что цель исправления не достигнута, а Стрелков вполне может снова заняться преступной деятельностью.

Этих аргументов судье вполне хватило. В замене наказания на более мягкое Стрелкову было отказано. Его адвокаты рассказали, что новое ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) будет подано летом, когда истечёт срок наложенного ранее дисциплинарного взыскания.

Читайте также:

Игорь Стрелков попросил суд освободить его из колонии

Игорю Стрелкову отказали в кассационной жалобе

Игорь Стрелков-Гиркин пожаловался на боли в сердце
#труд
#колония
#адвокат
#наказание
#преступление
#экстремизм
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Журналистку из Татарстана обвинили в придумывании историй о проблемах СВО
22 января 2025, 15:48

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

В Татарстане 21-летнюю журналистку Асю Несоевую (псевдоним) обвинили в том, что она выдумывает истории о проблемах спецоперации, пишет Mash.
Девушка писала истории о военкоматах, которые не дают хоронить солдат-мусульман по религиозному обычаю, родственниках бойцов СВО, которые не могут добиться выплат, расстреле военных, отказывающихся ехать на фронт и несчастных татарских женщинах, спасающих единственного мужчину в деревне от участия в спецоперации.

Всего журналистка опубликовала 33 статьи, ссылаясь на собственные источники, которые опубликовали Осторожно Новости, «Важные истории»**, «Холод»*, «Новая газета. Европа»** и другие иноагентсткие СМИ.

Сама Ася утверждает, что все ее истории являются истинной правдой, однако никаких доказательств, кроме сомнительных переписок с признаками подделки, предоставить не смогла.

На сегодняшний день все статьи молодой журналистки удалены.

Читайте также:

«Уснул в обнимку с мандаринами и иконой»: бойца СВО эвакуировали после четырех дней на болотах

Трамп назвал новый период для урегулирования украинского конфликта

В Горняке после освобождения нашли тела расстрелянных мирных жителей

* признаны СМИ-иноагентами
** признаны СМИ-иноагентами и нежелательной организацией
#холод
#европа
#сми
#девушка
#новости
#сво
#солдат
#тела
Следите за нашими новостями
в удобном формате